有機會脫單啦！2021下半年桃花運大漲的4星座　天秤追求者爆發

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvndrama.official

沒有戀人的單身生活雖然很隨性很自由，但每到節日或看到周遭朋友們成雙成對，又會忍不住湧起孤單寂寞覺得冷的念頭，而今年已經過完了一大半，你是否還在引頸盼望自己的甜蜜戀情啥時到來？微博上擁有百萬粉絲的占星師十君就公開了2021下半年桃花運很旺、有望脫單的4大星座，快來看看你上榜了沒？

天秤座



2021天秤座的感情走勢可說是日益上揚，尤其是今年下半年，天秤的桃花會呈現暴漲趨勢，身邊會忽然出現許多追求者，多數桃花會來自於職場，在社交活動中也有機會遇到條件好的對象。但也因為如此，天秤容易容易有「自己在情場上很受到歡迎」的錯覺，要注意不要太過自滿，過度傲嬌、耍性子，很可能錯過桃花運暴升的好時機，沒有好好抓住這個機會，可能就會和好姻緣互相錯過。

金牛座



2021年裡，金牛座開始在意起自己的情感生活，從開年就對戀情充滿期待，但因今年上半年桃花運比較平淡，金牛多少有點感到失望。不過隨著邁入下半年，金牛的桃花運也開始快速攀升，身邊會接連不斷出現適合戀愛的對象，金牛只要跟著自己心中設定好的擇偶標準來挑選，就能找到雙方彼此都很滿意的伴侶，迅速脫單，開啟美好戀愛時光的模式。

雙子座



2021下半年可說是雙子座脫單的絕佳機會！這時期的雙子桃花運正在走旺，單身的雙子若聽從家人的介紹，前去參加相親聚會，很有機會遇到與自己很合拍的對象，若是不喜歡透過相親的方式，在平時的社交活動表現得活躍一點，積極一點，也有機會遇到條件不錯的對象，並且擁有不錯的互動而成功脫單。只要雙子能打開心房，與對方好好相處、坦然面對彼此，就很有機會收穫一段美好戀情。

摩羯座



不管是已經有對象的摩羯，還是孤家寡人的單身摩羯，今年下半年桃花運都非常好，從年中開始，工作運和愛情運會相互襯托，抓住職場上各種聚會的社交機會，單身的摩羯就有望脫單。尤其大多數單身的摩羯，很有機會因為暴漲的桃花運而遇到適合的另一半，真正找到自己期盼的愛情，順利脫離單身生活，而已有另一半的摩羯座，則要注意不要讓爛桃花影響到自己和另一半的感情，打壞正緣。

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