防疫也要防曬！美肌「瑰蜜色防曬」陪你WFH力抗紫外線秒現好氣色

▲盛夏陽光強烈，有光的地方都有紫外線，透過窗戶一樣能對肌膚產生影響！。（圖/shutterstock）。

消費中心／綜合報導

待在家需要防曬？別以為在家就不會受紫外線威脅

疫情三級警戒再延長，大家漸漸習慣WFH的工作模式，然而窩在家久了難免分不清工作與生活的界線，每天起床就開始工作，但有網友分享沒出門為何還是會皮膚變黑了？令人忍不住好奇，待在家也要擦防曬嗎？其實正值盛夏，陽光正強烈，透過窗戶一樣能對肌膚產生影響，別以為待在家就不會曬黑。

戴口罩就有防曬效果，可以不擦防曬了嗎？

很多人以為戴口罩遮住半張臉就偷懶覺得不用擦防曬了。其實口罩無法完全抵抗紫外線的傷害，紫外線中會造成曬黑曬老的UVA穿透力超強，即使隔著口罩，紫外線仍會直接照射到皮膚上造成曬黑，甚至引發光老化威脅美麗。

專業藥師建議居家防疫別忘防曬 口罩、窗戶擋不住紫外線！

丁丁藥局劉昭伶藥師表示，即使不出門肌膚一樣需要好好擦上防曬保養，尤其正值盛夏，陽光強烈，即使隔著窗戶肌膚仍會受紫外線威脅。劉昭伶藥師說明：「到達地表的紫外線又分為UVA、UVB，其中UVA的波長穿透性極強，能穿透雲層、窗戶玻璃一路直達室內進入人體表皮及真皮層造成曬黑、曬老，甚至陰天UVA量比較少或戴著口罩一樣都會受影響」，UVA堪稱皮膚變黑、老化的大魔王，因此建議室內還是需要做好防曬，才能徹底保護肌膚。

▲丁丁藥局劉昭伶藥師表示，UVA堪稱皮膚變黑、老化的大魔王，因此建議室內還是需要做好防曬，才能徹底保護肌膚。（圖／理膚寶水提供）

▲UVA波長穿透力強，藥師建議選購依據歐盟法規、兼具UVA與UVB保護的標示。（圖／理膚寶水官網）。

劉昭伶藥師分享，防疫期間很多人因為戴上口罩而不會畫上完整妝容，因此尋求「美肌＋防曬」的產品是很聰明的作法，免去防曬乳、隔離霜、妝前乳、素顏霜等瓶瓶罐罐，一步驟就能有好氣色，也轉化了煩悶的心情，因此最近明顯感受到兼具防曬隔離與潤色功能、清爽質地的防曬霜大受歡迎。在入手防曬產品時，藥師建議選購依據歐盟法規、兼具UVA與UVB保護的標示，像是PA指數愈高，代表對UVA的防禦力愈好不怕曬黑、曬老；SPF則是指UVB的防曬隔離與潤色，不怕曬紅、曬傷，另外還有一個UVA 圈圈代表波長廣度與防曬力，象徵全效防護，而防疫期間大家都長時間戴口罩，盡量挑選成分優質且質地清爽的防曬品會比較舒適，對太陽的防守範圍更長，才能達到更完整的防曬保護，而這些基本原則在「理膚寶水瑰蜜霜＿全護清透亮顏防曬隔離乳UVA PRO」上都有很好的表現。理膚寶水瑰蜜霜以SPF50+/PA++++等級的高防曬係數功能，卓越的防曬力，同時抵抗UVA、UVB，為肌膚帶來防護力。

▲▼專為亞洲肌膚設計的理膚寶水「瑰蜜霜」，UVA 圈圈擁有全效防護，以輕裸質感的瑰蜜色，一抹提亮修飾膚色，輕鬆在WFH期間快速開啟工作模式。（圖／資料照）



比閨蜜還罩！WFH必備的「理膚寶水瑰蜜霜」抗UVA、5秒好氣色

既然長時間待在家，肌膚當然要維持在很chill的狀態，最好可以擦完防曬就像沒擦一樣輕盈透氣保有好膚質。台灣皮膚科醫師指定推薦No.1品牌理膚寶水專為亞洲肌膚設計的「理膚寶水瑰蜜霜＿全護清透亮顏防曬隔離乳UVA PRO以輕裸質感的瑰蜜色，一抹提亮潤色、修飾膚色不均，輕鬆在WFH期間快速開啟工作模式，增添生活儀式感，即使臨時被cue視訊會議也能5秒內快速呈現好氣色，Keep工作表現超加分。

▲兼具UVA與UVB保護的「理膚寶水瑰蜜霜」，超強防曬效果且質地清爽不必擔心沾染口罩。（圖／資料照）

美肌瑰蜜色清爽防曬不沾口罩舒適度滿分

更重要的是，理膚寶水瑰蜜霜以SPF50+/PA++++等級的高防曬係數功能，卓越的防曬力，同時抵抗UVA、UVB，為肌膚帶來防護力，8小時長效保濕就像閨蜜一樣長時間守護肌膚，若要外出採買物資辦事，質地清爽，沒有厚重黏膩感，戴口罩不必擔心沾染口罩，且品牌經實驗證實可打造妝前極高防曬力，滿意度高達82%以上！防疫期間必入手，才能安心在家盡情享受陽光灑落的美好，讓理膚寶水瑰蜜霜一路陪你到解封後開心出遊，持續守護輕裸亮瑰蜜美肌，成為比閨蜜還罩的WFH居家辦公、防疫期間清爽防曬器。

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