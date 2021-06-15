「人生本來就有很多事徒勞無功」　《那些年》10年了，用金句回憶青春

▲電影《那些年，我們一起追的女孩》已經十週年了。（圖 / 翻攝臉書＠那些年，我們一起追的女孩，以下同）

編輯 / Jhen

時光飛逝，刻畫了校園青春縮影的電影《那些年，我們一起追的女孩》今年10周年了，主題曲《那些年》直至今日，還是不少畢業生們的畢業歌曲，當年飾演男主角的柯震東，一夕之間變身所有女孩的夢中情人，而「沈佳宜」陳妍希與她電影中的馬尾造型，也成為了男孩們情竇初開的代表。

即使畢業許久再度回溫，也能感受年少時的無憂無慮，煩惱總是能在轉瞬間又釋然，男女主角之間的青澀，以及盡在不言中的情感，有遺憾卻仍各自安好邁步往前。居家隔離期間，追劇之餘也可以趁機回味這部代表許多人青春的電影，以下來自電影的9句金句保證讓你又哭又笑之餘，勾起青春回憶。

「人生本來就有很多事是徒勞無功的啊」

「不像考卷，所有複雜困難的問題都能得到一個解答；真實人生裡，有些事永遠也沒有答案。」

「要是我認真唸書起來，實力強到連我自己都害怕。」

「我敢跟你賭，十年後，我連log是什麼都不知道，還可以活得好好的。」

「我瞧不起的，不是成績不好的人；我瞧不起的，是一個明明自己不努力唸書，卻只會瞧不起用功唸書的人。」





「我想成為一個很厲害的人，讓這個世界因為有我而有一點點不一樣。而我的世界，不過就是你的心。」

「你相信有平行時空嗎？也許在那個平行時空裡，我們是在一起的。」

「如果你真的非常喜歡過一個女生，你就會知道，要真心祝福她永遠幸福快樂，這個是不可能的事！」

「我錯了，原來，當你真的非常非常喜歡一個女孩，當她有人疼，有人愛，你會真心真意地祝福她，永遠幸福，快樂。」