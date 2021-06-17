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Converse讓人無法割捨！褲子、裙裝都百搭　看完直接想包色

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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▲帆布鞋穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

Converse 絕對能被稱為日常最實穿的休閒鞋，屢屢想不到合適的鞋履，總會從鞋櫃中找出那雙能恣意融入各種衣著風格的它，而每次著實不會令人後悔穿上 Converse 出門。大概從小時候拿到的第一雙 Converse 起，你就會捨不得割捨，穿得愈舊愈髒反而會更有成就感，而隨著時間拉長，鞋身上的髒污所造就的洗鍊感，令你腳上那雙 Converse 顯得獨特不凡。現在和 Dappei 來看看如何將你的 Converse 發揮最大值魅力吧！

Converse x 裙裝

一雙簡單的 1970 總能輕易遊走於各種風格間，無論是好搭百褶長裙、甜美連身蛋糕裙抑或為帶有設計感的拼接裙都不會突兀，誰說裙款非得搭高跟鞋呢？從 1950 年開始已經能看見 Mix and Match 的穿搭手法，雖說直至 2011 年日本時尚雜誌《Zipper》的關係才又起死回生，但混搭的熱潮至今仍然沒有消退。腰包、老帽、螢光長襪和個性短毛帽等，看似與裙款不相搭的單品，反而製造出衝突又迷人的美感。

▲帆布鞋穿搭。（圖／dappei提供）

Photo Source：123

Converse x 褲裝

T-Shirt 與褲裝互搭儼然成為不變的穿搭定律，但想穿出新意並非難事。在肩頸披上針織衫打個結，也能使素踢做出變化；寬鬆的白踢與高腰直筒褲的組合呈現復古感，不過貝蕾帽、皮革水桶包與淡紫墨鏡則為整體造型注入日系時髦；想營造更顯眼的日系感不妨套上一件蕾絲背心，將整體昇華為充滿少女感的浪漫風格，最後只要搭上一雙藍色 Converse 依然能夠平衡著率性和甜美。

▲帆布鞋穿搭。（圖／dappei提供）

Photo Source：123

Converse x 套裝 or 同色系

不侷限於褲裝或裙裝，在兩者之間輪流穿搭，或者直接將主題定為套裝或同色系都相當不錯！以無袖背心搭配高腰剪裁老爺褲的組合詮釋 Converse 的帥氣俐落，傳遞即使是休閒帆布鞋同樣能呈現瀟灑的都會女子感；亮眼的淡芒果黃棉麻西裝套裝，鮮明的色彩直接宣告夏日的來臨，內搭一件 Mickey T-Shirt 打造童趣玩味，配上 Converse 也無違和；溫潤的奶茶色就用菱格紋針織背心和直筒寬褲提升甜美度，並佐以一雙卡其高筒 Converse 詮釋青春學生感。

▲帆布鞋穿搭。（圖／dappei提供）

Photo Source：123

Dappei 結語：

Converse 的百搭程度真的讓人忍不住想通通包色，而且穿舊之後仍然會捨不得丟棄，你的衣櫃中也擺有一雙陪你伴過青春的 Converse 嗎？

文字編輯：Ladybird

挑選 OOTD 是重要儀式，帆布鞋 3 種「情境穿搭」教學，上班、出遊、約會都不能將就！

百穿不厭的帆布鞋，法國女孩用這些「帆布鞋 LOOK」穿出法式浪漫！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, converse, 帆布鞋

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