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「飾品」讓日常穿搭更精緻！5家台灣品牌平價又有質感

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲台灣飾品品牌。（圖／dappei提供）

文／Dappei

飾品穿戴可以讓穿搭更畫龍點睛，但究竟飾品該如何挑選？或是自己適合哪一種款式？相信許多女孩都有許多疑惑，但不要緊！這回搭編整理台灣超人氣 5 家「飾品品牌」，不僅風格不同，搭配上也毫無花上太多心思，也能給新手們參考看看，快往下來看看，讓妳的日常穿搭更精緻許多。

▲台灣飾品品牌。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

推薦品牌 1：BONNY&READ

台灣知名飾品品牌 BONNY & READ，帶點韓系的風格相信沒有人不喜歡，除了價格平價之外，千種款式也可以帶給女孩多元的搭配選擇，重點是還會不定期有與其他品牌或是卡通圖案聯名，根本是擊中少女的心！

▲台灣飾品品牌。（圖／dappei提供）

▲台灣飾品品牌。（圖／dappei提供）

推薦品牌 2：VACANZA

品牌名稱 VACANZA 來自義大利「假期」意義，希望大家戴上飾品的同時，彷彿享受著假期概念，品牌設計簡約又有著中性的風格，無論是耳環或是項鍊，不同曲線的線條，不僅可以混搭出新的造型，更豐富每天的日常 LOOK ！

▲台灣飾品品牌。（圖／dappei提供）

▲台灣飾品品牌。（圖／dappei提供）

推薦品牌 3：Lionmango

這款品牌根本是搭編近期最愛！多以幾何造型搭配珍珠為主要設計，經典又雅緻的歐美風，則帶點小小的復古韻味，小巧精緻的輪廓低調又優雅，親民的價格也是大學女生、小資女的日常搭配首選，這個品牌一定要認識。

▲台灣飾品品牌。（圖／dappei提供）

▲台灣飾品品牌。（圖／dappei提供）

推薦品牌 4：annees jewelry

années 的所有純銀飾品都是由主理人所親自打造、設計而成。汲取大自然的靈感，包含城市裡的植物、岩石、山與海，流暢獨特、有稜有角的輪廓線條，搭配金工手法，讓大自然完美融入現代日常中，給了更與眾不同的搭配方式，簡單又摩登！

▲台灣飾品品牌。（圖／dappei提供）

▲台灣飾品品牌。（圖／dappei提供）

推薦品牌 5：LAZY ANN

想較於上述四款品牌，LAZY ANN 的設計風格偏向奢華的氛圍，像是在戒指中加入小鑽，增添點歐式華麗的搭配，若有較重要的場合穿搭 LAZY ANN 的飾品都能讓一身的華麗更加分，適合成熟小姊姊來挑選呀！

▲台灣飾品品牌。（圖／dappei提供）

▲台灣飾品品牌。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

喜愛飾品的女孩們！千萬別錯過這 5 個台灣飾品品牌，還可以根據自己喜愛的風格做搭配，讓穿搭更豐富又多元，讓你每一日都美出新高度！

文字編輯：sweet / 封面圖源：BONNY & READ_IGVACANZA_IGLionmango_IGLAZY ANN_IGannées jewelry_IG

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 飾品, 台灣品牌

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