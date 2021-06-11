倪妮露事業線男伴不敢直視　脫超緊禮服大口吃

▲倪妮昨晚出席上海電視節白玉蘭獎活動，緞面綠色禮服造型深獲好評。（圖／翻攝captainmiao IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星倪妮以電視劇《流金歲月》入圍上海電視節白玉蘭獎，昨晚與演出《三十而已》童瑤等勁敵角逐最佳女主角寶座，雖然失利，但她以法國設計師品牌Alexis Mabille春夏高級訂製服，搭配藝術珠寶CINDY CHAO The Art Jewel耳環與手環，完美造型已在紅毯上封后，與她一起走紅毯的男星董子健，更因她彎下身整理裙襬露出事業線而顯得僵硬，眼神完全不敢亂飄。

▲倪妮深V禮服展露姣好身材。（圖／翻攝captainmiao IG）

倪妮一襲綠色緞面的Alexis Mabille高級訂製服，低胸剪裁微露事業線，腰際處如花苞般的剪裁成為視覺焦點，她腿一勾，更顯修長的姣好身材，不過當女明星真的不容易，她po出活動後大口吃飯的照片，寫下「衣服太緊，終於能吃口飯了」。

▲倪妮搭配CINDY CHAO珠寶相當出色。（圖／翻攝captainmiao IG）





▲活動後倪妮終於能大口吃飯。（圖／翻攝captainmiao IG）



當晚讓倪妮成為紅毯第一美的重要關鍵，還有她精心搭配的CINDY CHAO藝術珠寶，她戴上鑲嵌孔克珠、白鑽、黃鑽與咖啡鑽的White Label高級珠寶系列蘭花耳環，以及姿態靈動的白鑽緞帶手環，果然是品牌最佳代言人。

▲倪妮佩戴的CINDY CHAO White Label高級珠寶系列蘭花耳環。（圖／品牌提供）





▲CINDY CHAO White Label高級珠寶系列緞帶手環。

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