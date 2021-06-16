fb ig video ETtoday search mobile

「特色襪」幫穿搭加分！條紋、兩腳不同花色　4個有趣品牌都能網購

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲襪子穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

對許多人來說，穿搭的重點單品絕對少不了腳上的襪子，雖然露出面積不大，但同樣一雙穿了無數次的鞋，只要配上不同顏色、不同花樣的襪子，整個人就好像又換了一種風格，整天的心情也隨之改變。這個配件就是這麼畫龍點睛，來看看搭編為你整理的四個台灣特色襪子品牌，注重小細節的你千萬不要錯過。

+10・加拾

品牌創立於 2012，每一年的春夏、秋冬各有一次新系列的推出，常以大自然和周遭各種生活風景為主題，搭編最喜歡的系列是 2019 的「海在這裡」，將抹香鯨、台灣白海豚等各種海洋生物化為腳上的一抹風景，十分特別。品牌風格有趣充滿玩心、特色鮮明，在網路上擁有一眾粉絲，也曾受邀日本參展。

▲襪子穿搭。（圖／dappei提供）

▲襪子穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

TwinSocks

這個設計真的太有趣了！你沒看錯，兩腳的花色真的不一樣，有著相同元素但又各自拆解為不對稱的設計，例如一樣是條紋，左腳是粗條紋右腳可能就是細條紋；一樣是幾何色塊圖騰，在左右兩腳的排列順序卻不一樣…各種有別於傳統襪子設計的視覺，往往看了會心一笑，就用這些圖案讓你的生活更加幽默詼諧，呈現與眾不同的獨家品味吧。

In Pairs , my Socks

台灣設計、台灣製造的平價襪子品牌，in Pairs 中文意思是成雙成對，不論休閒條紋、文青圖騰或是大膽的撞色設計，整體風格中性，很適合情侶間日常的搭配。搭編覺得這個品牌的調性很適合搭黨們，也許沒有太多花俏的元素，但低調中帶有亮點，讓襪子不只是襪子，更是你穿搭的細節重點。

halfortw

最後一個要介紹的是近兩年才創立的品牌 halfor，運用創新科技結合台灣紡織的高品質，打造出適合亞熱帶國家穿著的襪子。除了一般日常穿著的休閒襪、涼感抗臭襪，特別的是品牌還有依照不同運動場合、根據強度的不同而生產的運動機能襪，不論你是慢跑、跳繩、攀岩、健身房…各類型的需求都能獲得滿足。

Dappei 結語 :

以上就是搭編為大家整理的特色襪子，網路上都買的到，大部分也有實體店面或是快閃店可以選購，查了之後才發現台灣真的有好多襪子品牌，好物不等人，喜歡就趕緊去逛逛吧！

文字編輯 : Becca / 封面圖源 1 2 3

空有潮鞋，怎能少得了長襪？台灣設計師機能「襪子品牌」推薦，喜歡 OUTDOOR 的你絕不容錯過！

懂不懂穿襪子是關鍵！男生必學「襪子穿搭」教學，款式、材質、花色大解析！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 襪子

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡

網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡

找出「厭世」來源！韓網瘋傳超準心理測驗　快選一隻「被困住的動物」

找出「厭世」來源！韓網瘋傳超準心理測驗　快選一隻「被困住的動物」

6月星座運勢「水逆期」保持耐心！天秤、雙魚25日滿月事業愛情爆發

6月星座運勢「水逆期」保持耐心！天秤、雙魚25日滿月事業愛情爆發

韓國流行「Skinbrown」染髮風潮！氣質高級髮色　女神朴敏英也染了 凱特王子妃拎打折包　不到5,000元立刻被搶光 安格斯12星座一周運勢6／14-6／20　金牛需要人際排毒，巨蟹注意體重 adidas新品打折、Reebok爆款球鞋直逼半價　官網購物節手刀衝一波 無印、大創五款必備「廚房小物」　星球餐盤瞬間擁有浪漫氛圍 網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　 張鈞甯紙片人體態毫無贅肉！　香奈兒套裝「深V開到腰」辣翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面