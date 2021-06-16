「特色襪」幫穿搭加分！條紋、兩腳不同花色　4個有趣品牌都能網購

文／Dappei

對許多人來說，穿搭的重點單品絕對少不了腳上的襪子，雖然露出面積不大，但同樣一雙穿了無數次的鞋，只要配上不同顏色、不同花樣的襪子，整個人就好像又換了一種風格，整天的心情也隨之改變。這個配件就是這麼畫龍點睛，來看看搭編為你整理的四個台灣特色襪子品牌，注重小細節的你千萬不要錯過。

+10・加拾

品牌創立於 2012，每一年的春夏、秋冬各有一次新系列的推出，常以大自然和周遭各種生活風景為主題，搭編最喜歡的系列是 2019 的「海在這裡」，將抹香鯨、台灣白海豚等各種海洋生物化為腳上的一抹風景，十分特別。品牌風格有趣充滿玩心、特色鮮明，在網路上擁有一眾粉絲，也曾受邀日本參展。

（圖片來源）

TwinSocks

這個設計真的太有趣了！你沒看錯，兩腳的花色真的不一樣，有著相同元素但又各自拆解為不對稱的設計，例如一樣是條紋，左腳是粗條紋右腳可能就是細條紋；一樣是幾何色塊圖騰，在左右兩腳的排列順序卻不一樣…各種有別於傳統襪子設計的視覺，往往看了會心一笑，就用這些圖案讓你的生活更加幽默詼諧，呈現與眾不同的獨家品味吧。

In Pairs , my Socks

台灣設計、台灣製造的平價襪子品牌，in Pairs 中文意思是成雙成對，不論休閒條紋、文青圖騰或是大膽的撞色設計，整體風格中性，很適合情侶間日常的搭配。搭編覺得這個品牌的調性很適合搭黨們，也許沒有太多花俏的元素，但低調中帶有亮點，讓襪子不只是襪子，更是你穿搭的細節重點。

halfortw

最後一個要介紹的是近兩年才創立的品牌 halfor，運用創新科技結合台灣紡織的高品質，打造出適合亞熱帶國家穿著的襪子。除了一般日常穿著的休閒襪、涼感抗臭襪，特別的是品牌還有依照不同運動場合、根據強度的不同而生產的運動機能襪，不論你是慢跑、跳繩、攀岩、健身房…各類型的需求都能獲得滿足。

Dappei 結語 :

以上就是搭編為大家整理的特色襪子，網路上都買的到，大部分也有實體店面或是快閃店可以選購，查了之後才發現台灣真的有好多襪子品牌，好物不等人，喜歡就趕緊去逛逛吧！

文字編輯 : Becca / 封面圖源 1 2 3

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