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《三十而已》童瑤「流光花卉裙」搶下影后！　絕美直角肩氣場大開

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▲童瑤 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸女星童瑤憑藉戲劇《三十而已》奪下上海電影節白玉蘭獎「最佳女主角」 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

因演出戲劇《三十而已》人氣高升的大陸女星童瑤，昨（10日）奪下上海電影節白玉蘭獎「最佳女主角」，童瑤以一身流光花卉刺繡長裙亮相，簡潔的平口裙裝輕鬆勾勒出纖細身材，加上遍佈的刺繡印花更是氣場全開，果然奪下影后寶座。

▲童瑤 。（圖／翻攝自微博）

▲童瑤 。（圖／翻攝自微博）

▲童瑤選擇Armani Prive 2021春夏高級訂製服為戰袍 。（圖／翻攝自微博）

35歲女星童瑤過去曾因電視劇《大江大河》奪下金鷹獎，此次再憑藉《三十而已》風光抱回影后，精湛演技備受矚目。昨日她的紅毯戰袍則是選擇Armani Prive 2021春夏高級訂製服，不改一貫溫柔氣息，童瑤綁起俐落包頭，憑藉衣著平口剪裁巧妙露出纖細肩頸線條，與深藍色裙裝相襯，顯得白皙肌膚吹彈可破。

為打造影后的霸氣氣場，該套流光花卉刺繡長裙佈滿扇形印花，復古之餘相當唯美，與童瑤獨特個人氣質不謀而合；再以薄紗圍繞其中，修身的A字裙襬遊走身型，童瑤擺拍美照毫無死角，成功在當晚眾多女星中脫穎而出。

▲童瑤 。（圖／翻攝自微博）

▲童瑤 。（圖／翻攝自微博）

▲童瑤頒獎典禮前也選擇平口禮服，換上設計師品牌Jenny Packham 墨綠色絲綢長裙 。（圖／翻攝自微博）

童瑤擅長駕馭平口禮服，頒獎典禮前的榮耀之夜中，就以一身設計師品牌Jenny Packham 墨綠色絲綢長裙亮相，是紅毯上頗為大膽的色系，加上上緊下寬的剪裁，處處考驗身材，該造型同樣讓粉絲印象深刻。

關鍵字：

三十而已, 童瑤, 白玉蘭, 影后, 紅毯

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