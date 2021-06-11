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Chloé春季丹寧、彩色編織鞋超療癒！　TOD’S爆款T字包再進化

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記者鮑璿安／台北報導

時尚腳步搶先踏入明年春季，Chloé 低調釋出2022春季系列，新任創意總監Gabriela Hearst 依舊延續可持續發展性質，包款由亞麻材質取代棉質襯裡而生，不減吸睛程度。TOD’S 2022 早春女裝則帶領時尚迷回到1970年代，將經典T Timeless包、Oboe包再進化，以下就公開迷人亮點。

▲▼Chloé 、TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé 、TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲Gabriela Hearst推出的第二個系列，從20世紀的藝術與手工藝運動中獲得靈感 。（圖／品牌提供）

Chloé 新任創意Gabriela Hearst推出的第二個系列，從20世紀的藝術與手工藝運動中獲得靈感，並仍以環保為重點，從材質上就能得知，有機絲綢、再生羊絨或庫存面料，占服裝系列的55%。與聯合國難民署發起的Made51專案合作，為包款製作綴飾，棉質襯裡逐漸由亞麻環保面料取代，以亞麻與皮革相佐的手提包、鏤空花朵印花的手袋，為春季散發療癒享受。

▲▼Chloé 、TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé 、TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲Gabriela Hearst也首次涉足丹寧與運動鞋 。（圖／品牌提供）

服裝則由整潔的大地色系為主色，運用鏤空、花邊、拼接手法豐富層次感，Gabriela Hearst也首次涉足丹寧與運動鞋，為充分發揮丹寧布料，本季與Adriano Goldschmied合作開發的「丹寧系列」 ，以庫存面料、環保洗滌、減少金屬使用，來降低環境影響；運動鞋則以亮眼彩色縫線編織，40%的重量來自再生原料，浪漫且實穿。

▲▼Chloé 、TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé 、TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2022 早春女裝通過創意總監Walter Chiapponi 重新演繹經典的運動風尚 。（圖／品牌提供）

TOD’S 2022 早春女裝通過創意總監Walter Chiapponi 重新演繹經典的運動風尚，大衣與亮麗的紅色皮裙綴以對比色縫線；傳統的地毯梭織紋理為斗篷和流蘇長袍增添風趣，幹練之餘充斥優雅。包款部分更將T Timeless注入亞麻細節，還有提花針織帆布製作的TOD’S Oboe包款，容量充分且兼顧時尚。

▲▼Chloé 、TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé 、TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲「T」字裝飾單品。（圖／品牌提供）

而鞋款單品則將標誌性的「T」字裝飾點綴木屐和樂福鞋，尖頭的輪廓取代了圓渾的鞋頭線條；修長的淺口鞋飾有Kate長鏈細節和錐形小貓跟，讓腿部曲線更為修長。

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關鍵字：

TOD’S , Chloé , 2022, 春季

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