fb ig video ETtoday search mobile

沛納海潛水錶搭西裝也好看　錶帶自由換像戴新錶

>

▲▼ Panerai,Omega 。（圖／公關照）

▲沛納海Submersible Blu Notte專業潛水腕錶42mm，331,000元。（圖／沛納海提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）提供錶迷多元的選擇，推出全新Submersible Blu Notte專業潛水腕錶，是Submersible 42毫米專業潛水腕錶第一只搭載精鋼錶鍊的款式，熟悉品牌的粉絲一眼就發現錶鍊造型源自經典錶冠護橋設計，經過拋光與磨砂交替潤飾，讓錶鍊更顯層次感，且潛水錶不再受限於休閒場合，因為配置專利錶帶更換系統，使用隨錶所附的工具按壓錶耳底部，即可輕鬆更換錶帶，出席正式場合穿西裝也好搭配。

▲▼ Panerai,Omega 。（圖／公關照）

▲Submersible Blu Notte專業潛水腕錶42mm配備沛納海專利的錶帶更換系統。
 

沛納海Submersible Blu Notte專業潛水腕錶42毫米，擁有太陽放射紋飾藍色面盤，搭配塗覆白色Super-LumiNova™強力夜光的指針、圓點及棒狀標示，單向旋轉錶圈以深藍色陶瓷製成與面盤相呼應，內載品牌最纖薄的機芯之一的P.900自動上鍊機芯；沛納海同時附贈一條有Sportech™材質黑色錶帶，讓錶主能依穿搭風格轉換。

▲▼ Panerai,Omega 。（圖／公關照）

▲歐米茄Seamaster海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕錶， 170,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

歐米茄（OMEGA）Seamaster海馬系列專業潛水300米腕錶，也具錶帶快拆系統，可更換橡膠帶、NATO錶帶轉換風格；其面盤以拋光藍色陶瓷製成⁠並飾以雷射鐫刻波浪圖案，鏤空指針及立體時標均覆以白色Super-LumiNova超螢光塗層⁠，排氦氣閥門則呈圓錐形設計，是潛水錶中的經典之作 ⁠。

▲▼ Panerai,Omega 。（圖／公關照）

▲歐米茄5條紋灰色及藍色尼龍NATO錶帶，5,300元。

►沛納海勸敗時尚型男　綠色夯錶伴環遊世界

►孫芸芸亮PRADA新包　400萬勞力士湊熱鬧搶鏡

關鍵字：

Panerai, 沛納海, 歐米茄, OMEGA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

RICHARD MILLE前進二手市場　開血統證明、享二年保固

RICHARD MILLE前進二手市場　開血統證明、享二年保固

「最辣小三」狂曬S曲線慶生　單手抱兒挨罵關留言

「最辣小三」狂曬S曲線慶生　單手抱兒挨罵關留言

徐若瑄「事業線」與「川」字腹肌齊發　搭Tiffany珠寶又酷又辣

徐若瑄「事業線」與「川」字腹肌齊發　搭Tiffany珠寶又酷又辣

冒險小說隔了百年仍很夯　萬寶龍、「錶王」都受啟發 超模KK馬甲裝火辣指數爆表　車內集乳傲秀「媽媽人生」 「悲傷王妃」剃髮耍叛逆被疑婚姻不幸福　二張照打臉唱衰者 愛馬仕這只錶紅了30年　美鑽船錨圖案洩設計靈感 女星超怕的寬鬆禮服范冰冰偏要穿　拉下衣露香肩當紅毯女王 凱特最愛的小白鞋是這兩雙　不用2,000元和王子妃穿同款 游泳、跑步一只錶搞定　TAG Heuer智能錶水陸升級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面