沛納海潛水錶搭西裝也好看　錶帶自由換像戴新錶

▲沛納海Submersible Blu Notte專業潛水腕錶42mm，331,000元。（圖／沛納海提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）提供錶迷多元的選擇，推出全新Submersible Blu Notte專業潛水腕錶，是Submersible 42毫米專業潛水腕錶第一只搭載精鋼錶鍊的款式，熟悉品牌的粉絲一眼就發現錶鍊造型源自經典錶冠護橋設計，經過拋光與磨砂交替潤飾，讓錶鍊更顯層次感，且潛水錶不再受限於休閒場合，因為配置專利錶帶更換系統，使用隨錶所附的工具按壓錶耳底部，即可輕鬆更換錶帶，出席正式場合穿西裝也好搭配。

▲Submersible Blu Notte專業潛水腕錶42mm配備沛納海專利的錶帶更換系統。



沛納海Submersible Blu Notte專業潛水腕錶42毫米，擁有太陽放射紋飾藍色面盤，搭配塗覆白色Super-LumiNova™強力夜光的指針、圓點及棒狀標示，單向旋轉錶圈以深藍色陶瓷製成與面盤相呼應，內載品牌最纖薄的機芯之一的P.900自動上鍊機芯；沛納海同時附贈一條有Sportech™材質黑色錶帶，讓錶主能依穿搭風格轉換。

▲歐米茄Seamaster海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕錶， 170,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

歐米茄（OMEGA）Seamaster海馬系列專業潛水300米腕錶，也具錶帶快拆系統，可更換橡膠帶、NATO錶帶轉換風格；其面盤以拋光藍色陶瓷製成⁠並飾以雷射鐫刻波浪圖案，鏤空指針及立體時標均覆以白色Super-LumiNova超螢光塗層⁠，排氦氣閥門則呈圓錐形設計，是潛水錶中的經典之作 ⁠。

▲歐米茄5條紋灰色及藍色尼龍NATO錶帶，5,300元。

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