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孔曉振挑戰「災難蘋果綠西裝」大成功　甚至帥過「小17歲」車銀優

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記者王則絲／台北報導

韓女星孔曉振昨日（10日）出席BURBERRY於釜山開設快閃店活動，穿著整身蘋果綠色西裝褲裝亮相，一出場就成為全場焦點，把超難駕馭的災難蘋果綠穿出獨特時髦氣勢，粉絲們一面倒讚翻，甚至帥過同場出席的男星——比自己小上17歲的鮮肉「臉蛋天才」車銀優。

▲孔曉振。（圖／翻攝自IG）

▲孔曉振穿著整身蘋果綠色西裝褲裝亮相活動。（圖／翻攝自IG@rovvxhyo）

今年41歲的孔曉振總是給人清新自然的印象，經常以胭脂未施的模樣出現在鏡頭前，真誠不做作的可愛個性是她的魅力，且身高172公分的高挑纖細身形，能輕易撐起各式服裝，是個不折不扣的衣架子。

這回孔曉振難得盛裝打扮出席活動，不穿女星們最愛的禮服裝扮，而是穿著整身蘋果綠色的西裝褲裝搭配魚口跟鞋亮相，為呼應BURBERRY全新顏色的OLYMPIA手袋，特別挑戰一般人不敢隨便穿的色調，更不用說是全身都是這個災難色，令人敬而遠之，但結果卻意外的相當成功，容易顯黃的蘋果綠色反而襯托出孔曉振的白皙肌膚，中性風格造型也帶出她的個人魅力，粉絲們一面倒讚翻：「姐姐穿這個顏色太美了」、「不管穿什麼都那麼好看」、「又帥又美」、「她一笑我就融化了。」

此外，有「臉蛋天才」之稱的車銀優也現身會場，雖然整整小上孔曉振17歲，但也是相當有潛力的時尚圈寵兒，昨天出席活動上車銀優以稍微剪短的髮型，搭配深色西裝造型，顯得成熟不少，散發爽朗英氣帥度滿分，無懈可擊的顏值更是沒得挑剔，只不過孔曉振的蘋果綠裝扮實在太搶眼了，耀眼光芒直接把車銀優給壓過。

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關鍵字：

孔曉振, 車銀優, 蘋果綠, 災難

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