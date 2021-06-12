BTS麥當勞包裝吃完捨不得丟！改造成手機殼、隨行杯永遠收藏

編輯／Emily

防彈少年團與麥當勞聯名的「The BTS MEAL」在全球熱銷，最近台灣開賣也掀起搶購潮，除了餐點推出甜辣醬、肯瓊醬兩款新醬料之外，限定包裝更吸引人，選用BTS具代表性的紫色，並加入防彈LOGO、招牌用語「紫愛你」（보라해）等元素，吃完根本捨不得丟，於是有很多網友發揮創意，把包裝留下來，改造成各種小物永久收藏。



#手帳本&相框

「The BTS MEAL」的牛皮紙袋、紙杯、紙盒上的圖案和文字都很有紀念價值，最簡單的收藏法，就是把包裝上有BTS元素的地方剪下來，黏貼在手帳本裡，在記錄生活的同時，也能表達對偶像們的愛。更用心一點，也能裝進相框裡，做成擺飾。

▲把包裝剪貼、拆解之後，放進相框裡做成擺飾。（圖／翻攝自twitter@tresnomasjimin）

#手機殼&杯子

從包裝上剪下來的圖案元素，也可以自己排版、黏貼，裝進透明手機殼裡，這樣就能做出專屬於你的BTS手機殼。或是把紙杯拆開攤平，再裝進有透明夾層的隨行杯裡，就能自製出可重複使用的BTS造型杯。

▲紙杯拆開攤平，裝進隨行杯的透明夾層裡。（圖／翻攝自twitter@andori）



#文具收納盒

紙盒、杯子也可以改造成文具收納盒，像方形盒子就很適合裝便利貼、信紙等等，紙杯直接拿來當筆筒剛剛好，全部集結在一起掛在牆上也太可愛。

▲把雞塊盒、飲料杯全部貼在板子上，做成文具收納盒。（圖／翻攝自twitter@ktaebwi_613）



#醬料包裝

「The BTS MEAL」的一大重點就是甜辣醬、肯瓊醬兩款新醬料，所以很多人會把醬料盒上的包裝紙撕下來留念，因為原本材質不易保存，可以裝進透明壓克力殼裡或是護貝，做成鑰匙圈、吊飾，也可以拿來當耳環。

▲把肯瓊醬的包裝紙撕下來裝進透明殼，就變成鑰匙圈。（圖／翻攝自IG@arlil5）



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