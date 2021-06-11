舒淇「唐老鴨」私服被網讚不老女神　獨愛「笑臉潮牌」連品味都逆齡

記者王則絲／台北報導

女星舒淇近日參加大陸實境秀《五十公里桃花塢》表現亮眼，尤其是於節目中的私服穿搭頻頻受到關注，像是先前舒淇就曾不只一次穿上「唐老鴨」圖案的衛衣出鏡，可愛裝扮顯現出童心未泯，被網譽為「不老女神」，最近一期她則是穿上了黃色笑臉帽T，為年輕人們之間相當火紅的潮牌，就連品味也很「逆齡」。

▲舒淇近日於陸綜《五十公里桃花塢》中的私服穿搭引起話題。（圖／翻攝自微博）



舒淇其實今年已45歲，但是狀態維持得非常好，讓人一點也看不出真實年齡，本就是枚巨星的她，近日參加陸綜《五十公里桃花塢》，則是憑藉私服穿搭的功力再度圈粉一波，引起粉絲們熱議：「淇哥每套私服都是穿搭教科書」、「又酷又美」、「老是燒到我。」

▲尤其是「唐老鴨」服裝被網友們讚譽為「不老女神」。（圖／翻攝自微博）



舒淇曾在節目上穿著GUCCI與迪士尼聯名的「唐老鴨」衛衣，鮮豔的紅色底配上唐老鴨大頭，讓她成為最醒目的角色，腳踩PRADA長筒靴，營造率性中性風格；且唐老鴨還不只出現一次，舒淇還擁有另一白色漫畫設計款，這回換穿同樣來自GUCCI的花朵長裙，瞬間變得少女感十足，充滿童趣的穿搭粉絲都相當捧場：「這些衣服就只有她穿不土」、「舒淇的造型真的太溫柔太舒服啦。」

▲舒淇最近穿著的笑臉帽T來自潮牌Drew House。（圖／翻攝自微博）



最近一期舒淇同樣以私下喜歡的休閒裝扮出鏡，她穿上Oversized的薄荷綠色帽T，上頭黃色笑臉特別搶眼，來自小賈斯汀（Justin Bieber）的個人品牌Drew House，為時下年輕人們熱愛的潮牌，且舒淇上回在節目中復古主題的裝扮上，也是運用Drew House的三色領帶來點綴穿搭，起到點睛之筆的作用，由此可見，舒淇就連品味也相當「逆齡」，時時保持著年輕的眼光。

▲上一期復古風主題裝扮中，舒淇也運用了同品牌Drew House的領帶單品搭配。（圖／翻攝自微博）



►少時Tiffany、孝淵撞衫全身！ 六成網友投給「她」：更有誠意

►YSL出腋下包了！Rosé背上瞬間生火 這顆PRADA經典手袋強勢攻佔IG