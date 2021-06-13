挑戰最低價！超柔軟的東風衛生紙每包才15元　直送到家超方便

文／C編

衛生紙每天都用得上，現在防疫期間，出門購買不方便，那就線上入手吧！「Her森森」推出「東風極柔3層抽取衛生紙」，買一送一，90抽Ｘ6包Ｘ4串，原價899元，現在只要699元，相當於一串只要約87元、每包不到15元，加厚3層而且相當柔軟，用過一定愛上。

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▲東風極柔3層抽取衛生紙，90抽Ｘ6包Ｘ4串，買一送一，原價899元，特價699元，點我購買。



東風極柔3層抽取衛生紙採用100%原生紙漿，嚴選品質把關，並且經過高溫殺菌處理，柔韌再升級，完美的柔軟度加上韌性，沒有粗糙感，且不添加螢光劑，潔淨輕盈健康環保，使用起來安心有保證。

▲柔軟的衛生紙，使用起來更舒適。（圖／pexels）



除了紙漿經過特別選擇，並具有細膩溫柔、絲滑柔順的觸感，連寶寶的嬌嫩肌膚都能呵護，而專屬壓花設計，讓表層不易分離，吸水後也不容易破，卻可以分散在水中，不阻塞馬桶。

▲衛生紙絕對少不了。（圖／pexels）



紙漿經過攝氏450度的高溫，瞬間乾燥處理，完整的殺菌過程，更乾淨衛生，加上不添加螢光劑，完整的100%原生紙漿，用起來舒適又安心。

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