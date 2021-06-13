fb ig video ETtoday search mobile

挑戰最低價！超柔軟的東風衛生紙每包才15元　直送到家超方便

>

文／C編

衛生紙每天都用得上，現在防疫期間，出門購買不方便，那就線上入手吧！「Her森森」推出「東風極柔3層抽取衛生紙」，買一送一，90抽Ｘ6包Ｘ4串，原價899元，現在只要699元，相當於一串只要約87元、每包不到15元，加厚3層而且相當柔軟，用過一定愛上。

▼▼點圖搶特價▼▼

 ▲東風,衛生紙,Her森森,。（圖／pexels）

▲東風極柔3層抽取衛生紙，90抽Ｘ6包Ｘ4串，買一送一，原價899元，特價699元，點我購買。

東風極柔3層抽取衛生紙採用100%原生紙漿，嚴選品質把關，並且經過高溫殺菌處理，柔韌再升級，完美的柔軟度加上韌性，沒有粗糙感，且不添加螢光劑，潔淨輕盈健康環保，使用起來安心有保證。

 ▲東風,衛生紙,Her森森,。（圖／pexels）

▲柔軟的衛生紙，使用起來更舒適。（圖／pexels）

除了紙漿經過特別選擇，並具有細膩溫柔、絲滑柔順的觸感，連寶寶的嬌嫩肌膚都能呵護，而專屬壓花設計，讓表層不易分離，吸水後也不容易破，卻可以分散在水中，不阻塞馬桶。

▲東風,衛生紙,Her森森,。（圖／pexels） 

▲衛生紙絕對少不了。（圖／pexels）

紙漿經過攝氏450度的高溫，瞬間乾燥處理，完整的殺菌過程，更乾淨衛生，加上不添加螢光劑，完整的100%原生紙漿，用起來舒適又安心。

▼▼點圖搶特價▼▼

 ▲東風,衛生紙,Her森森,。（圖／pexels）

▲東風 極柔3層抽取衛生紙，90抽Ｘ6包Ｘ4串，買一送一，原價899元，特價699元，點我購買。

「Her森森」推出「東風 極柔3層抽取衛生紙」，買一送一，90抽Ｘ6包Ｘ4串，原價899元，現在只要699元，相當於一串只要約87元、每包不到15元，挑戰最低價，趕緊搶購。

關鍵字：

東風, 衛生紙, Her, Her和她

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

5招定妝大法用起來！包準戴口罩也不會脫妝

5招定妝大法用起來！包準戴口罩也不會脫妝

只要兩個步驟！超簡單製作出「人魚公主捲髮」約會、上班都好美

只要兩個步驟！超簡單製作出「人魚公主捲髮」約會、上班都好美

此生必收「五花肉打亮」#PinkGlow！玫瑰金珠光美到讓人睜不開眼

此生必收「五花肉打亮」#PinkGlow！玫瑰金珠光美到讓人睜不開眼

根本就是「人間無花果」！超美的唇釉色，還印有莎莉圖案太可愛 賣翻的洗髮餅又有了！洗完不會有油頭味　宅在家也可以買爆 端午節陽氣最盛！「六大禁忌」千萬不要做 皮膚科醫師教「正確洗臉5大關鍵」！光第一步就有90%的人都做錯 迪麗熱巴「高調撞衫」老闆楊冪！互尬美腿再傳不合　網：尷尬了 待在家也要保持體態！10款「健身小物」輕便好收納　百元價必下單 周冬雨「高麗菜禮服」稱霸紅毯！　紙片人體態腰間挖空網看傻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面