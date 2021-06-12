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618年中慶！資生堂下殺5折、DR.WU買一送三　花少錢變保養富翁

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記者李薇／綜合報導

年中618大促活動，美妝品牌也加入了這波優惠的行列，像是資生堂集團、DR.WU、Celluver等等，只要購買其中的單品不但可以享有超低價格，還可以免費拿贈品，超級划算的事情還不快點呼朋引伴來購入一波。

▲年中618,618大促,促銷,資生堂,DR.WU,Celluver,。（圖／品牌提供）

▲資生堂集團的推出年中感謝祭。（圖／品牌提供）

資生堂集團watashi+

2021/6/17~6/21將推出「年中感謝祭」，旗下開架品牌專科、Za、INTEGRATE、思波綺、阿葵亞等，紛紛推出特惠組合。搭配全館5折起、滿千折100、599超取免運、下單禮、滿額禮等多重優惠，絕對要讓你不知不覺買到手軟！

只要在本檔下單即送專科完美彈潤透亮面膜1片，滿699送專科超微米淨荳潔顏乳100g，滿899送阿葵亞瞬效水光髮膜230g，滿2800送BEAMS化妝包，滿額禮可累贈，只要買到2800三種贈品全拿，透過Line購物來下單，還能享有額外的Line point點數回饋，6/17當天享20% Line point點數回饋！6/18-21則享10% Line point點數回饋。

▲年中618,618大促,促銷,資生堂,DR.WU,Celluver,。（圖／品牌提供）▲年中618,618大促,促銷,資生堂,DR.WU,Celluver,。（圖／品牌提供）

▲DR.WU官網推出買一送三的活動。（圖／品牌提供）

DR.WU官網

即日起，三大經典口碑爆品：超逆齡多肽安瓶、潤透光淡斑精華、潤透光美白精華乳，限量優惠$618，絕對是必搶囤貨單品！下單更有機會一次獲得618組美肌保養組。

DR.WU官網針對5大神級明星品，首次推出第二件2折超值優惠，包含霸榜美妝排行NO.1角鯊潤澤修復精華30ml、玻尿酸保濕精華化妝水150ml、杏仁酸溫和煥膚精華15ml、潤透光美白精華乳50ml、極效全能防曬乳50ml，明星斷貨王一次全員到齊，消費滿$6,000再加贈保濕舒緩膠囊面膜44入組。

▲年中618,618大促,促銷,資生堂,DR.WU,Celluver,。（圖／品牌提供）

▲官網任選兩件商品，即贈Celluver甜橙精油乾洗手。（圖／品牌提供）

Celluver官網

即日起至6月30日，Celluver官網全館任選兩件商品，即贈此次防疫實用小物甜橙精油乾洗手80ml，滿三件更可全台免運直送到家，滿四件則贈限量代言人寅燁收藏小提袋＋寅燁面紙包4包 (隨機款)，滿五件贈送限量代言人寅燁時尚大提袋＋寅燁L資料夾 (隨機款)，最高滿六件贈送韓方摩洛哥護髮精華油100ml，單筆累贈，買越多送越多！

關鍵字：

618, 年中慶, 618大促, 促銷, 資生堂, DR.WU, Celluver

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