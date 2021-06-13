奧斯塔羅12星座一周運勢0614-0620　射手壓力山大、雙魚物慾過高

20210614-0620奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙魚座事業運最旺！在學事業方面對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況還算不錯也讓你感到滿意許多。

TOP2：處女座愛情運最旺！雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐。

TOP3：牡羊座金錢運最旺！正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意。

本周需注意星座



1.獅子座事業運需要留意：學事業方面會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況。

2.雙子座愛情運需要留意：情感世界裡的情緒化會顯得更加明顯且容易影響到另一半，也不太容易聽進另一半的想法。

3.天秤座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，避免不必要的開銷。

牡羊座



整體運勢★★★★★

下周牡羊朋友你們將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過，也因為如此較能抓到問題點，能夠成功的改善現況，在處理事情上也變得更加順利。

愛情運勢★★★★

雙方的關係在下周能夠更近一步的發展，也是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的，下周可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果。

事業運勢★★★

學事業方面將會是個非常順利的一周，長久的努力在下周可望被上司及主管看見，以致對你在工作上的好感提升。

金錢運勢★★★★

正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意。

金牛座



整體運勢★★★

下周金牛朋友勉強著自己接受一些能力外的事物，奧斯提醒老話一句，「量力而為」會是你下周必須要學習的課題。



愛情運勢★★★

下周與另一半的相處將產生點爭吵，只是特別的是下周的爭吵多會將責任攬在自己身上，導致面對情感時壓力大了起來。

事業運勢★★★

學事業方面將責任攬在自我身上的狀況就更加明顯，下周可能出現在面對工作時，份內工作早已做好，但看到同事忙不過來就主動的接手來做。



金錢運勢★★★

偏財運不是太理想，若要投資理財，奧斯老師要建議你再緩緩。

雙子座



整體運勢★★★

下周雙子朋友的情緒起伏突然大了起來，建議下周要控制一下自己的情緒或脾氣，避免影響他人。

愛情運勢★★★

下周情緒化會顯得更加明顯且容易影響到另一半，也不太容易聽進另一半的想法。



事業運勢★★★

學事業方面下周會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前學事業上適應更好之外，也能讓自己避免同事之間的惡性爭執。



金錢運勢★★★

下周偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財但進了財要好好守住。

巨蟹座



整體運勢★★

下周巨蟹朋友則顯得渾噩許多，有揮霍過度的狀況存在，奧斯提醒下周要多留心自己，避免一時的渾噩或情緒煩躁而影響日後的狀況。

愛情運勢★★

揮霍狀況同時也存在情感裡頭，不再懂得尊重另一半，也覺得另一半的體貼與付出是理所當然，甚至也動搖了自我情感的堅定。



事業運勢★★

付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑自己努力的初衷是什麼？也開始動搖自己的信心，奧斯提醒這樣的狀況只是短暫存在。

金錢運勢★★

莫名其妙的幾筆花費讓自己經濟吃緊許多，下周要多避免不必要的開銷。

獅子座



整體運勢★★

下周獅子朋友稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全。

愛情運勢★★★

下周彼此關係停了下來，對於情感中的熱情些微的消退，因此有強烈被動的暗示存在都等對方主動，奧斯建議下周面對愛情可以主動一些。

事業運勢★★

學事業方面會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況。

金錢運勢★★★

情緒的波動連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動而花大錢。

處女座



體運勢★★★★

下周處女朋友似乎停不下忙碌的腳步，老是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要再找事情讓自己始終是忙碌的狀態。

愛情運勢★★★★

雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺些許厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐。



事業運勢★★★★

學事業方面積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面更多注意，別將自己逼得太緊。



金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資。

天秤座



整體運勢★★★

下周天秤朋友則顯得積極許多，開始不再像過往那麼念舊或守著既有模式，以往受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況。



愛情運勢★★★

雙方對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不在拘泥於過去，會尋找新的方向一起努力。

事業運勢★★★

學事業方面下周的積極將讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是不錯的工作週期。



金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，要避免不必要的開銷。

天蠍座



整體運勢★★★

面對事情多了點不確定感，奧斯建議下周在做事情或決定要再謹慎考慮一些，避免莽撞行事的狀況，以免導致後續狀況失控甚至毀了自己長久以來的努力。

愛情運勢★★

下周雙方在情感裡的步伐慢了下來，存在著溝通問題，奧斯建議下周若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決，不要有讓時間解決的想法。

事業運勢★★★

學事業方面計畫受到阻礙的狀況則更加明顯，或許是規劃已久的事情在下周正要付諸行動時卻意外被打斷，需要多加注意。

金錢運勢★★

正偏財運一般，不太有進財的機會，也要避免小賭或是試手氣的事情，以免有破財的可能。

射手座



整體運勢★★

下周射手朋友需多加注意手邊的事情都受到許多阻礙，部分事情下周都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，所以讓自己顯得有點不知所措。



愛情運勢★★

雙方下周存在的不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

事業運勢★★

學事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也在下周顯得明顯許多，要多要適時的排解自我壓力可別累出病來。

金錢運勢★★

正偏財運都不是太好，有破財的可能也不建議有投資動作，再多觀望一陣子比較好。

摩羯座



整體運勢★★

下周摩羯朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致處理或面對事情時始終猶疑不定，無法作下決定且下周對於自信的流失也增加了自我的不確定感。



愛情運勢★★

雙方在下周將產生些許的衝突，導致雙方在面對情感時升起了休息的念頭，下周要多加留意另一半的狀況也盡量避免自己的情緒影響到另一半。

事業運勢★★

學事業方面產生許多問題，而自己也無法有效的掌握問題出在哪裡，找不到改善的地方導致局面發展不佳，下周要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況。

金錢運勢★★★

正偏財運低迷，多避免不必要的開銷，投資方面不熟悉的投資標的不建議嘗試。

水瓶座



整體運勢★★

下周水瓶朋友無來由的念舊起來，也因為這樣的狀況讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多。



愛情運勢★★

下周兩人的爭執狀況將更加明顯，所以面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好。

事業運勢★★★

學事業方面會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作要再多加把勁。



金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會或是過多金錢支出。

雙魚座



整體運勢★★★★

下周雙魚朋友奧斯要提醒物質慾望隨之提升許多，要多留意一下金錢上的平衡，可別一時的物慾過高導致月底經濟拮据。

愛情運勢★★★★

雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外奧斯建議下周要多留意另一半的需求，下周另一半將會是挺需要你的。

事業運勢★★★★★

在學事業方面對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況還算不錯也讓你感到滿意許多。

金錢運勢★★★

正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下周要多加注意。

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