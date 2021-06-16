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一朵朵3D小花點綴！香緹卡夏妝宛如仙女下凡　讓人買了捨不得用

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▲夏花綻放柔焦蜜粉餅為8g、NT$3,150（影片誤植為3100）。

記者李薇／綜合報導

現在的彩妝品不但要好用，顏值包裝也要很厲害，最近有兩大品牌推出的單品，包裝都十分厲害，一個是貴婦品牌香緹卡、一個則是時尚品牌YSL，推出的單品不但包裝超美，質地更是細膩潤澤，身為時髦控一定要收。

▲香緹卡,YSL,唇膏,彩妝,夏季彩妝,。（圖／品牌提供）

香緹卡 夏季彩妝

過去一般人認知的香緹卡都是以動物慈善保育為主題，推出春季或是夏季彩妝，不過這一次非常不一樣，則是以生如夏花 絢爛限量系列，表達運用熱情正面的態度迎接夏季，因此全新的夏妝不管是在顏色還是包裝上，都充滿了夏季的栩栩如生。

尤其是在包裝上，香緹卡的夏季彩妝夏花綻放柔焦蜜粉餅跟夏花綻放頰彩餅，包裝就以一朵朵的3D立體小花，設計出包裝，五彩繽紛又絢爛綻放的花朵，讓人忍不住想要收藏，絕對捨不得使用，在粉質部分，兩款單品都相當細緻，顏色也是自然柔美的色調。

▲香緹卡,YSL,唇膏,彩妝,夏季彩妝,。（圖／品牌提供）

YSL 奢華緞面唇膏 星鑽訂製版

YSL最擅長以精緻奢華的風格，展現出品牌的單品，這次推出的全新奢華緞面唇膏，以星鑽訂製版為主題，將包裝設計出閃亮奢華的風格，銀色閃粉在唇膏盒上LOGO還有唇膏底部，都展現出宛如銀河般的閃耀迷人。

不只是包裝非常厲害，這系列唇膏在顯色度上面也是有夠飽和，一抹就可以達到絢爛的唇妝效果，裡面更是添加頂級雞尾酒活萃，使用起來的質地如同絲緞般柔滑，讓人一擦到肌膚就上癮，還想要多抹幾次的潤澤保濕。

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關鍵字：

香緹卡, YSL, 唇膏, 彩妝, 夏季彩妝

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