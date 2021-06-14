額前髮絲太長很阿雜？自己在家就能剪　空氣、漫畫瀏海都3分鐘搞定

編輯／Emily 圖／翻攝自小紅書@A- cnz、@淚點奇低小丸子、 IG@skuukzky、@lalalalisa_m

最近受到疫情影響，不方便外出理髮，但額前的髮絲、瀏海越來越長，還會戳到眼睛，是不是讓你覺得很阿雜呢？其實修剪瀏海並不難，只要掌握簡單小技巧，不管是空氣、八字或平瀏海，自己在家也能DIY，只要三分鐘就能搞定，學會以後省錢又省時，以後都能自己剪了。

#空氣瀏海

空氣瀏海長長之後，通常會分到兩邊變成中分，想要剪回來，首先要用梳子把前額髮絲梳出來，抓出適當髮量，再分成三束。

分成三束的時候，記得中間那撮量最多，左、右兩撮比較少，接著就大膽的從中間一刀剪下去，記得長度大約在眉毛、眼睛之間，不要剪太短。

剪完中間，就來修剪左、右兩側的髮絲，剪得時候不能平平的，要順著方向斜剪，就能修出能修飾臉型的弧度，看起來非常自然。

完成後用圓梳吹整，就能營造澎澎的空氣感，往兩邊撥也能變成八字瀏海。

#漫畫瀏海

如果原本是平平的漫畫瀏海，也能自己在家修剪，一開始先把瀏海的髮絲抓出來，從頭頂看要有一塊「三角分區」，剪完瀏海形狀才會好看。

接下來把瀏海分成左、中、右三個區域，先從中間開始剪，橫著下刀就可以，一次先不要剪太多，才不會無法挽回，之後再以同樣方法剪左、右兩邊，不用刻意剪成斜的。

剪完之後把瀏海全部梳開，再慢慢把不齊的地方修掉，就能剪出可愛的漫畫瀏海了。

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