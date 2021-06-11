好想吃！　雪山甜點藏夏季水果、積家咖啡店誘客

▲積家於上海開設期間限定咖啡店。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌如Tiffany & Co.、BVLGARI（寶格麗）都有精緻Cafe、餐廳，迎接想體會品牌美學與品味的精品迷，瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）也加入陣容，為讓錶迷更貼近今年歡度90周年的Reverso翻轉錶，6月13日起於上海K11購物藝術中心開設期間限定的1931 Cafe，隨後於秋季將轉往巴黎揭幕。

▲積家與名廚Nina Métayer合作，推出一系列設計精美糕點。

積家於上海開設至8月15日的期間限定咖啡店1931 Cafe，從室內裝潢到餐具、咖啡，都體現裝飾藝術風格的精髓，正是Reverso翻轉錶深受啟發的年代；而精緻餐點與曾兩度獲得「年度糕點大師」（Pastry Chef of the Year）殊榮的名廚Nina Metayer合作，由她設計3款與品牌深刻連結的甜點，當中一款甜點重現錶廠所在地侏羅（Jura）山皚皚白雪的冬季景象，巧妙將夏季水果隱藏其中，予人視覺與味覺的驚喜。

▲慶祝積家Reverso翻轉錶90周年的咖啡。





▲融入積家Reverso翻轉錶殼橫紋圖案的甜點。

Tiffany位於紐約第五大道旗艦店的咖啡店，因從餐具到菜色都與品牌經典完美呼應，而成為熱門打卡點，今年因旗艦店重新裝潢而暫歇，官網已預告明年將以全新姿態亮相；而寶格麗於日本有多家餐廳與咖啡店，時髦空間搭配美食深受時尚人士喜愛，尤其是巧克力發想自各種彩色寶石，相當精巧。

▲寶格麗位於大阪的咖啡店，提供精美甜點。（圖／翻攝寶格麗飯店官網）

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