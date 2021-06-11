BTS「夢幻紫」插畫T、帆布包來了！　Ralph Lauren三方聯名棒球帽必搶

▲今夏話題聯名 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

今夏熱議的時尚配件莫過於New Era x Ralph Lauren x MLB展開的三方聯名，為棒球帽這個萬年不敗單品注入新生命，融合了Ralph Lauren經典色系與 MLB著名隊伍Logo，並以皇家藍與海軍藍雙配色打造。此外，FILA也破天荒攜手BTS防彈少年團，推出夢幻紫運動單品，超高人氣必搶一波！

▲New Era x Ralph Lauren x MLB 三方聯名。（圖／品牌提供）

Ralph Lauren創辦人一生熱愛棒球，2018年也曾與MLB結下首次合作，為此次New Era x Ralph Lauren x MLB系列三方聯名鋪墊，本次針對49FORTY全封式棒球帽型，融合了Ralph Lauren經典色系與 MLB著名隊伍Logo，推出「洛杉磯道奇」皇家藍與「紐約洋基」海軍藍兩系列，以帽檐左前方Ralph Lauren親筆簽名刺繡，增添收藏價值。

▲為孩童打造9TWENTY童帽聯名限定款 。（圖／品牌提供）



帽款也有別於一般可調節的帽扣設計，改以特定的頭圍尺寸及全封式造型顯得更加硬挺有型。此外，也貼心為孩童打造9TWENTY童帽聯名限定款，搭配隱藏式鬆緊調節帶，可依照頭圍進行調整。

▲FILA攜手BTS防彈少年團為「世界環境日」打造聯名單品 。（圖／品牌提供）

與此同時，FILA攜手BTS防彈少年團為「世界環境日」打造聯名單品，藍天白雲元素搭配上BTS療癒紫色增添辨識度，T恤單品背後有BTS防彈少年團保護地球的插畫家手繪圖，鞋履RGB Flex New Day則將青、紫、藍代表色加入點綴，且使用柔軟的編織鞋面，提供更舒適的穿著體驗。

配件單品也十分夠看，主推信差包和托特包品項，設計簡約是最大眾的款式外，俐落剪裁也使加工過程簡化，100%廢料回收、再生製造，達到永續資源目的。

▲T恤單品背後有BTS防彈少年團保護地球的插畫家手繪圖 。（圖／品牌提供）