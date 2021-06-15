回頭搭訕率超高！夏季必噴3款神級香水　讓妳變自帶體香的仙女

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

夏天很多人都會噴香水，降低自己的體味，《ET FASHION》也嚴選3款厲害的香氣，不但可以讓人噴完感受到一抹清爽的氛圍，有些更是好聞到不行，走在路上絕對是回頭率超高的香氣。

1. sisley Izia La Nuit 伊之露 夜之頌

以濃郁的花香開啟前調，緊接著包覆綴以香草的木質及皮革基調，宛如重現了愛情中的曖昧、激情、歡愉、興奮的美好之旅，就像在夜晚幽會的戀人一樣，每次的相遇總是令人期待與驚喜。核心中調，Izia玫瑰在小蒼蘭及木蘭波光粼粼的明亮花香調中的襯托，顯得更為濃郁，宛如時光凝結於濃郁的深夜。後調以岩玫瑰及廣藿香的多層次香氛揉合下創造了皮革感受的氣味，橡苔完美了Izia La Nuit 伊之露夜之頌的時尚清新柑苔香結構。

2.Diptyque 暖陽淡香水

源自ilios（太陽）的這款香氛作品凝聚著夏日精華：暖風將沁人心脾的花香與果樹芬芳擴散開來。暖陽淡香水包含清新的地中海盆地特色果實仙人掌果（即刺梨果）的香甜多汁果香，結合佛手柑的明亮、鳶尾花及茉莉香調的細緻，綻放出地中海式的恣意之樂。

3.KLOWER PANDOR 寂靜之水記憶香水

前調以義⼤利苦橙帶出些許甜膩與苦澀，墨西哥萊姆、英格蘭薄荷迎來無⽐清新的氣息。中調以勃根地盛開的⿊醋栗花苞、普羅旺斯的含羞草花，像是陽光下豐饒多彩的歡盈，又如同天使⽿語般的清新純淨，⽽後在埃及的茉莉花⾹中增添⾹氣，後調伴隨著淡淡的迷⼈麝⾹遠遁於無垠，鮮活⾹氣喚醒能量泉源，是來⾃天堂的完美氣息。

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