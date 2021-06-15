fb ig video ETtoday search mobile

回頭搭訕率超高！夏季必噴3款神級香水　讓妳變自帶體香的仙女

>

記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

夏天很多人都會噴香水，降低自己的體味，《ET FASHION》也嚴選3款厲害的香氣，不但可以讓人噴完感受到一抹清爽的氛圍，有些更是好聞到不行，走在路上絕對是回頭率超高的香氣。

▲夜之頌,sisley,KLOWER PANDOR,Diptyque,香水。（圖／品牌提供）

1. sisley Izia La Nuit 伊之露 夜之頌

以濃郁的花香開啟前調，緊接著包覆綴以香草的木質及皮革基調，宛如重現了愛情中的曖昧、激情、歡愉、興奮的美好之旅，就像在夜晚幽會的戀人一樣，每次的相遇總是令人期待與驚喜。核心中調，Izia玫瑰在小蒼蘭及木蘭波光粼粼的明亮花香調中的襯托，顯得更為濃郁，宛如時光凝結於濃郁的深夜。後調以岩玫瑰及廣藿香的多層次香氛揉合下創造了皮革感受的氣味，橡苔完美了Izia La Nuit 伊之露夜之頌的時尚清新柑苔香結構。

▲夜之頌,sisley,KLOWER PANDOR,Diptyque,香水。（圖／品牌提供）

2.Diptyque 暖陽淡香水

源自ilios（太陽）的這款香氛作品凝聚著夏日精華：暖風將沁人心脾的花香與果樹芬芳擴散開來。暖陽淡香水包含清新的地中海盆地特色果實仙人掌果（即刺梨果）的香甜多汁果香，結合佛手柑的明亮、鳶尾花及茉莉香調的細緻，綻放出地中海式的恣意之樂。

▲夜之頌,sisley,KLOWER PANDOR,Diptyque,香水。（圖／品牌提供）

3.KLOWER PANDOR 寂靜之水記憶香水

前調以義⼤利苦橙帶出些許甜膩與苦澀，墨西哥萊姆、英格蘭薄荷迎來無⽐清新的氣息。中調以勃根地盛開的⿊醋栗花苞、普羅旺斯的含羞草花，像是陽光下豐饒多彩的歡盈，又如同天使⽿語般的清新純淨，⽽後在埃及的茉莉花⾹中增添⾹氣，後調伴隨著淡淡的迷⼈麝⾹遠遁於無垠，鮮活⾹氣喚醒能量泉源，是來⾃天堂的完美氣息。

3分鐘搞定「花苞丸子頭」　沒洗髮就靠這招輕鬆隱藏

波希米亞風公主頭好簡單　只要會綁三股辮就完全沒難度！

吃爆！能量飲出「泡菜口味」酸酸甜甜　連顏色都是戀愛的粉紅色

關鍵字：

夜之頌, sisley, KLOWER PANDOR, Diptyque, 香水

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

5招定妝大法用起來！包準戴口罩也不會脫妝

5招定妝大法用起來！包準戴口罩也不會脫妝

只要兩個步驟！超簡單製作出「人魚公主捲髮」約會、上班都好美

只要兩個步驟！超簡單製作出「人魚公主捲髮」約會、上班都好美

此生必收「五花肉打亮」#PinkGlow！玫瑰金珠光美到讓人睜不開眼

此生必收「五花肉打亮」#PinkGlow！玫瑰金珠光美到讓人睜不開眼

根本就是「人間無花果」！超美的唇釉色，還印有莎莉圖案太可愛 賣翻的洗髮餅又有了！洗完不會有油頭味　宅在家也可以買爆 網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　 WFH很需要！營養師推4類「護眼食物」　每天幾口「這蔬菜」就及格 女生們注意！喝茶過量恐傷身，研究曝「這個時間」喝最好 冬季棉被沒地方放？塞進「角落小夥伴收納套」　直接Get超萌娃娃 有機會脫單啦！2021下半年桃花運大漲的4星座　天秤追求者爆發

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面