fb ig video ETtoday search mobile

周冬雨「高麗菜禮服」稱霸紅毯！　紙片人體態腰間挖空網看傻

>

▲▼周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨是金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎「三金大滿貫影后」 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星周冬雨今（11日）亮相上海電影節，以評審身份出席紅毯，她身穿一套Georges Chakra高級訂製禮服登場，明亮的淺綠色瞬時脫穎而出，並以中空「炫腹剪裁」大秀傲人螞蟻腰，同時肩膀的立體花朵增添氣場，可謂來勢洶洶，不過卻引發網友兩極評價。

29歲女星周冬雨年紀輕輕已是金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎「三金大滿貫影后」，此次以評審身份出席上海電影節紅毯，高調換上黎巴嫩品牌Georges Chakra 2021春夏高級訂製禮服，少有的顯眼淺綠色襯托周冬雨白皙膚質，並以不規則剪裁勾勒纖細曲線。

▲▼周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲▼周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨換上黎巴嫩品牌Georges Chakra 2021春夏高級訂製禮服。（圖／翻攝自微博）

而肩膀上更霸氣點綴立體花朵，周冬雨小露另一側香肩，順著抓皺裙身向下，大方挖空腰部，以鏤空珠飾若有似無點綴，「炫腹剪裁」使得A4腰直接見客，該套禮服對身材很有考驗，但周冬雨多個角度無死角，紙片人體態完全無贅肉。

然而禮服造型曝光也引起網友兩極討論，不少人認為很有挑戰性，但也有網友直言：「很像一顆高麗菜」、「這個顏色太難駕馭」、「一旦認定是高麗菜就離不開了」。

關鍵字：

周冬雨, 上海電影節, Georges Chakra

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克再推「全日外送」買一送一　連續14天4款飲品爽賺一倍

星巴克再推「全日外送」買一送一　連續14天4款飲品爽賺一倍

農曆出生月份看個性！一月控制慾強、七月聰明又有幽默感

農曆出生月份看個性！一月控制慾強、七月聰明又有幽默感

「3星座」有了新歡就會忘掉舊愛　無縫接軌超級快！

「3星座」有了新歡就會忘掉舊愛　無縫接軌超級快！

病毒在衣服上可活2天！　進家門後先做「防疫3步驟」 孫芸芸亮PRADA新包　400萬勞力士湊熱鬧搶鏡 不是好女友，結婚後卻是顧家好老婆！「3星座女」娶到就像中樂透 常焦慮睡不好？營養師推薦「8大助眠食物」讓你睡好睡滿 《轉學來的女生》10金句一針見血　「道歉或許代表下一次仍會犯錯」 煮飯沒靈感必看！Ella、田馥甄防疫期間變廚神　釣出小S家常菜單 「二手」BTS麥當勞包裝、雞塊炒賣近3萬元！吃完不丟　網驚：有人買？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面