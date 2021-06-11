周冬雨「高麗菜禮服」稱霸紅毯！　紙片人體態腰間挖空網看傻

▲周冬雨是金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎「三金大滿貫影后」 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星周冬雨今（11日）亮相上海電影節，以評審身份出席紅毯，她身穿一套Georges Chakra高級訂製禮服登場，明亮的淺綠色瞬時脫穎而出，並以中空「炫腹剪裁」大秀傲人螞蟻腰，同時肩膀的立體花朵增添氣場，可謂來勢洶洶，不過卻引發網友兩極評價。

29歲女星周冬雨年紀輕輕已是金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎「三金大滿貫影后」，此次以評審身份出席上海電影節紅毯，高調換上黎巴嫩品牌Georges Chakra 2021春夏高級訂製禮服，少有的顯眼淺綠色襯托周冬雨白皙膚質，並以不規則剪裁勾勒纖細曲線。

▲周冬雨換上黎巴嫩品牌Georges Chakra 2021春夏高級訂製禮服。（圖／翻攝自微博）

而肩膀上更霸氣點綴立體花朵，周冬雨小露另一側香肩，順著抓皺裙身向下，大方挖空腰部，以鏤空珠飾若有似無點綴，「炫腹剪裁」使得A4腰直接見客，該套禮服對身材很有考驗，但周冬雨多個角度無死角，紙片人體態完全無贅肉。

然而禮服造型曝光也引起網友兩極討論，不少人認為很有挑戰性，但也有網友直言：「很像一顆高麗菜」、「這個顏色太難駕馭」、「一旦認定是高麗菜就離不開了」。