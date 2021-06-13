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防疫從飲食做起！醫師：蔬果多吃，提升自體免疫力

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▲▼腸道健康提升免疫力 。（圖／品牌提供）

▲蔬果中含豐富植化素，是很好的防疫食材。（圖／品牌提供、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

國內疫情持續升溫，面對險峻的疫情，強健的免疫力是人體對抗病菌的第一道防線，而免疫力就來自於均衡食物的營養素。王朝輝醫師表示：「多攝取蔬果，可以促進腸道益生菌生長，提升腸道好菌數，幫助維持良好的消化道機能與腸道健康。」

那要如何維持身體免疫力呢？王醫師認為飲食是重要關鍵，因為人體七成免疫細胞在腸道，若腸道環境變差，就可能導致免疫系統功能下降。王醫師建議民眾：「多吃蔬菜不但可以減少熱量的攝取，蔬菜中的膳食纖維是腸道益生菌的能量來源，幫助益生菌生長，改善腸道環境，而健康的腸道功能決定免疫力。」

▲▼腸道健康提升免疫力 。（圖／記者曾怡嘉攝）

蔬果中的「植化素」對人體有保護作用，例如橘紅色蔬果、紅蘿蔔、甜椒、番茄等的維生素A能維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康；維生素C、E等，都能幫助提升免疫力功能，讓身體的免疫功能在面對病毒和細菌時，自然而然就能發揮該有的防禦功效。

▲▼腸道健康提升免疫力 。（圖／品牌提供）

近來民眾大多宅在家防疫，不敢外出傳統市場或超市採購，蔬果取得較為不易，王醫師建議民眾也可透營養輔助品，補充身體所需的營養素，並促進腸道益生菌生長，提升腸道好菌數，幫助維持良好的消化道機能與腸道健康。

▲▼腸道健康提升免疫力 。（圖／記者曾怡嘉攝）

王醫師最後提醒民眾，預防新冠肺炎除了做好基本的洗手、戴口罩、不群聚，還要增強免疫力，需要規律的運動、充足的睡眠等，有毅力的維持自身免疫力健康，也是防疫的一大重要環節。

關鍵字：

蔬果, 腸道健康, 防疫

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