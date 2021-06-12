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D+AF夏日絕美涼鞋狂殺5折起！　小CK年中618＋季末優惠已搶先開跑

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記者王則絲／綜合報導

小資女孩們最愛的平價女鞋品牌D+AF為迎接年中強檔優惠，特別舉辦「618盛夏狂歡節」，自6／16～6／18全館5折起，快趁這個時候把夏日必備涼鞋買齊，疫情後穿出門走跳！另一人氣鞋包品牌CHARLES & KEITH（簡稱小CK）則是已搶先開跑了年中618活動，同時還有季末優惠，眾多爆款鞋包全都有超強折扣。

▲D+AF夏日涼鞋 。（圖／品牌提供）

【D+AF】

悶熱的夏季就是涼鞋的季節，讓腳丫子透透氣、同時擦上美美的指甲油，一秒就能營造沁涼感穿搭，趁著D+AF「618盛夏狂歡節」全館5折起，以下一起來看看有哪些絕美涼鞋推薦清單。

唯美的涼鞋大致上可分為一字與交叉繞趾兩大類型，各有愛好者，D+AF「一字細帶方頭中跟涼鞋」為最經典的代表款，簡單優雅、能凸顯氣質；而腳掌偏肉的女孩則可選擇較粗帶的設計，修飾腳型的效果更好。

▲D+AF夏日涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲D+AF「微風輕夏．一字細帶方頭中跟涼鞋」。（圖／品牌提供）

▲D+AF夏日涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲D+AF「溫柔夏風．二穿法一字中跟涼鞋」。（圖／品牌提供）

交叉繞趾涼鞋是時下的大勢款，利用多層纏繞的線條帶來修飾腳背與腳踝，有很棒的視覺顯瘦效果，且良好包覆性讓人穿著時更有安全感，繞過拇趾的設計更好走路。

▲D+AF夏日涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲D+AF「涼夏氣息．交叉細帶套指低跟涼鞋」。（圖／品牌提供）

▲D+AF夏日涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲D+AF「涼感自在．交叉細帶軟Q底涼鞋」。（圖／品牌提供）

【CHARLES & KEITH】

雖然因為疫情關係不能外出逛街，但是網購這麼發達，隨時想逛都能大逛特逛，小CK即日起已於LINE STORE上搶先開跑了「618狂購節」，多款鞋包都祭出優惠價格，且滿1,500元就能享免運費，此外，小CK官網同時還在進行季末優惠減價活動，囊括特價款式超過千種！

▲小CK 618優惠。（圖／翻攝自官網）

▲貝殼鍊編織包。（圖／翻攝自官網）

▲小CK 618優惠。（圖／翻攝自官網）

▲菱格絎縫鏈條包。（圖／翻攝自官網）

▲小CK 618優惠。（圖／翻攝自官網）

▲手提托特包。（圖／翻攝自官網）

▲小CK 618優惠。（圖／翻攝自官網）

▲側圓弧挖空拖鞋。（圖／翻攝自官網）

▲小CK 618優惠。（圖／翻攝自官網）

▲方頭澎澎夾腳拖鞋、幾何編織拖鞋。（圖／翻攝自官網）

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