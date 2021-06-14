GU「小花戒指」好夏天！一組三個有多種戴法　只要不到200元

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@223.ce、gu-global.com、pullandbear.com

日本平價服飾品牌GU的服裝受到大家喜愛，他們的飾品系列雖然容易被忽略，裡面卻有一些值得入手的好物。最近就有一款「小花戒指」在日妞間流行，它的花瓣是由小珠子串成，造型非常可愛，顏色是仙氣的淺紫搭配鮮豔的黃，看起來充滿夏日氣息，而且一組裡面有三個戒指，真的CP值超高。

GU推出的「小花戒指」一組有三款不同造型的戒指，第一個用串珠做成花朵圖案，第二個是由單顆珠子排列而成，第三個是簡約的金色戒指。三個一次全部戴在手上非常搭，因為款式是花俏搭配素雅，會讓你在氣質中帶有活潑感，分開來單獨配戴，則各有不同風格。

「小花戒指」有三種不同顏色，紫色花瓣款充滿仙氣，配上黃色花蕊很顯眼，搭配的串珠戒指是黃色。另外兩款比較淡雅，分別有白色款和透明款，淺色系與各種服裝都能完美搭配。這組戒指一次有三個，能變換多種戴法，價格只要790日圓（約台幣199元），真的CP值超高，目前日本官網已經賣到缺貨，很希望台灣也能進貨呀！

喜歡串珠飾品的話，西班牙快時尚品牌PULL&BEAR也有很多可愛的款式，其中這款「小雛菊項鍊」也是用串珠做出花瓣，配上紫色鍊子，戴起來很適合夏天。另外還有「櫻桃系列」，用紅、綠珠子串成櫻桃形狀，小巧造型超級Q，再做成耳環和項鍊，整組一起佩戴更好看。

►爆紅「菠蘿麵包口罩」真的能吃！ 有效防飛沫、戴上香氣撲鼻

►在家做「食物模型」打發時間！握壽司、章魚燒完成後好想咬一口