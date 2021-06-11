水煮蛋肌必備「煥膚神品」清空粉刺林！　「口罩面膜」根本神發明

▲想擁有細緻光滑的水煮蛋肌，別忽略粉刺、角質代謝。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導

因應防疫，最近除了宅在家、WFH常熬夜，不得已外出也需要全程戴口罩，加上正式進入夏季，天氣越來越炎熱，不僅出油量大增，角質代謝也變得紊亂，是否讓你的粉刺瘋狂生長、臉得也變粗糙黯淡？想恢復細緻光滑的水煮蛋肌，快備好以下幾款最新溫和煥膚保養品，有感掃光粉刺林，讓肌膚更透亮水嫩。



CHANEL 山茶花保濕修護濃萃，15ml，NT$3,080。



香奈兒護膚品中擁有高人氣的「山茶花保濕系列」，今年夏天推出全新保濕修護濃萃，一瓶兼具密集補水與溫和煥膚雙重功效，蘊含山茶花酵母萃取、藍薑PFA、3重天然果酸去角質複合配方，有效對抗乾燥、暗沈與疲憊等肌膚問題，同時不破壞肌膚天然平衡機制，輕盈如凝露的質地，塗抹瞬間就能完整吸收。

111SKIN 超淨化防禦口罩面膜，10ml X 5入，NT$2,380。



「面膜霸主」111SKIN深受許多好萊塢明星喜愛，像是2019年推出的抗痘煥膚神膜「淨化綠面膜」就是六人行女主角珍妮佛安妮斯頓的愛用品，今年更針對口罩引起的下半臉部肌膚不適，推出全新超淨化防禦口罩面膜。

獨家「三階段精準淨能無瑕科技」，不僅能控油煥膚、抑菌修護、保濕無瑕層層調理肌膚，專為「口罩肌」設計的半臉型生物纖維面膜，能完美貼合臉頰及下巴輪廓，戴口罩時敷著也沒問題，不會沾濕外層口罩，且能消滅油光、粉刺、痘痘，還被稱為「敷的淨膚雷射」。

AHC 40%複合琥珀酸毛孔緊緻精華，20ml，NT$880。



韓系醫美品牌AHC「肌膚解答精華系列」推出煥膚毛孔新品「40%複合琥珀酸毛孔緊緻精華」，蘊含中等濃度40%琥珀酸＋PHA雙重酸複合精華，能溫和代謝老廢角質，緊緻肌膚，幫助肌膚煥發透亮光滑，搭配蘋果、玫瑰果萃取及超能動態鎖水膜ECTOIN保濕分子，可形成高效鎖水膜，調理肌膚油水平衡，改善毛孔粗大問題。

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