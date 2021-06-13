不能海邊度假戴飾品過過癮！　小魚、海星變WFH最美裝飾

▲apm MONACO夏季主打UN APRES-MIDI A LA PLAGE系列的綠松石色愛心太陽可調節項鍊15,500元，手鍊7,600元。（圖／apm MONACO提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

今年因防疫關係，可能無法到海邊玩耍，只能在家戴海洋風的首飾過過乾癮了！摩納哥品牌apm MONACO、丹麥品牌Pandora各有應景的藍色調或者海洋主題新作，洋溢度假風情，近期不能戴著美美首飾出門度假，就先戴著WFH（Work from Home，居家上班）提振精神。

▲apm MONACO集結海洋元素可調節項鍊（左）9,300元，魚和太陽不對稱圓環耳環3,000元。



邁入夏季，apm MONACO最新UN APRES-MIDI A LA PLAGE系列，綠松石色調的心形項鍊與手鍊，立刻讓人聯想到碧藍大海；此外，另有集結綠松石色圓珠、小魚、海星等海洋元素的作品，特別是耳環刻意採不對稱設計，更顯活潑可愛。

▲Pandora的Blue Ocean系列款式相當豐富。（圖／Pandora提供，以下同）



Pandora主打的Blue Ocean系列，從串飾到手環都染上清新藍色調，並囊括小藍魚、海龜、海豚、獨角鯨等可愛生物，品牌也注入幽默，創造海底寶藏箱等令人會心一笑的作品，而提到海洋，來自大海的產物珍珠也是不可或缺的重要元素，因此推出不規則的巴洛克珍珠耳環與項鍊，與優雅造型完美搭配。

▲Pandora悠游小藍魚925銀吊飾（左起）2,080元，Pandora Rose璀璨海星吊飾2,480元。



▲Pandora巴洛克珍珠耳環（左）3,980元，項鍊2,480元。



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