WFH很需要！營養師推4類「護眼食物」　每天幾口「這蔬菜」就及格

▲工作需要長時間使用電腦、3C的人更要注意眼睛保健。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

你也是上班緊盯電腦，下班狂滑手機、追劇，每天都「過度用眼」的人嗎？尤其現在不少人改為WFH居家辦公，用眼時間更增加不少，別輕忽眼睛越來越乾、流淚畏光等眼睛「過勞」的警訊，除了記得適度讓眼睛休息，飲食也能幫助養護雙眼健康。知名營養師高敏敏就曾分享4大護眼營養素，常感到眼睛疲勞、緊盯3C的人快記好。

＃葉黃素＋玉米黃素



葉黃素和玉米黃素能幫助吸收藍光，保護黃斑部，可多攝取像是菠菜、地瓜葉、綠花椰菜等綠色蔬菜和玉米都很推薦。

＃花青素



花青素可促進血液循環，幫助降低眼壓，可從藍莓、葡萄、櫻桃、茄子等食物中攝取。

＃維他命C



維他命C不僅能抗氧化，還能防止眼睛老化，預防白內障，像是柳丁（橘色）、黃色檸檬和綠色奇異果都富含維他命C。

＃維他命B群



維他命B群可保護視神經，幫助自我修護，更眼睛更明亮清晰，像是燕麥、糙米、綠色蔬菜和肉都是很好的維他命B群來源。

高敏敏更進一步指出，葉黃素和玉米黃素是唯二能留存在黃斑部的抗氧化物，能過濾對眼睛有害的藍光、保護眼睛細胞、防止病變，而且其實一天所需葉黃素，其實只要幾口菠菜就能攝取足夠。

有研究發現，每天攝取6mg葉黃素，對於預防黃斑部病變就很有幫助，所以只要每天都有吃到蔬菜，基本上就有助於護眼，除了菠菜，其他像是地瓜葉、芥菜等綠色蔬菜，每天也只要1/3碗就能攝取足夠葉黃素，再搭配其他3大類營養素，更能由內而外保護雙眼。

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