三級警戒下孤獨感爆發！「焦慮依附型」人格可靠三種方法改善

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自五月以來台灣疫情爆發，每天確診案例數居高不下，日前政府宣佈了全國疫情警戒第三級延長至6月28日，可以無憂無慮外出的日子彷彿又更遙遠了，在這樣的狀況下，有些人對於居家防疫的生活相當自得其樂，但也有些人因為大幅減少人際互動而產生不安、焦慮的感覺，就算科技的輔助能讓人遠端即時聯絡，仍難以抵擋強烈的孤獨感，像這類「焦慮依附型」性格的人，在面對疫情衍生的壓力下，可以試試以下三種方法，來舒緩不舒服的感受。

「焦慮依附型」性格的人不在少數，可能就在你我周圍，他們即使明確知道嚴峻疫情下需減少不必要的接觸，也可能會硬著頭皮找上好友的家門，或是在非自己分流的時段出現在公司⋯⋯因為「焦慮依附型」人格通常習慣從別人身上來確認自己的價值，在人際關係上極度缺乏安全感，時刻都擔心自己失去關注、被遺忘、被忽略，所以對「焦慮依附型」人格來說，疫情帶給他們的不只是對病毒的恐懼，更多的是窒息般的孤獨。

＃建立專屬個人的儀式感

每個人多少都需要生活上的儀式感，來幫助自己在心境狀態間轉換，尤其是在疫情期間獨自生活的人更是，像是焦慮依附型的人，以往的生活儀式多建立在他人身上，當周遭少了陪伴的人，原先的儀式感自然也被打亂，所以現在應該為自己創造專屬的生活儀式感，要如何開啟一天、要怎麼結束一天、飯前、洗澡⋯⋯有什麼儀式，其實都是可以一個人完成的。

＃提醒自己，把焦點放在自己身上

雖然疫情期間大家見不到面，但是依然能在社群上看見大家的最新動態，而屬於焦慮依附型的人，就會因為擔心與朋友脫節、被遺忘，而時時刻刻關注他人的狀態，這種時候反而應該要將焦點放在自己身上，難得有時間、有心力時應該想想能為自己做什麼、更重視自己，會發現自己一個人能做的事也很多，根本不需要追著別人跑。

＃感謝自己的努力

因為焦慮依附的性格，可能會常感到自卑、自我貶低，尤其是在疫情時少了能近距離依賴的對象，還可能更加嚴重，但是你也不甘墮落，積極嘗試了以上兩點，不管結果怎麼樣，還是要記得好好的和自己說聲辛苦了，正視自己的付出，再次把焦點拉回身上。