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日韓賣破百萬瓶！植萃洗手乳盤點，洗完肌膚嫩到不行

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▲▼洗手乳盤點。（圖／品牌提供）

植萃香氛讓日常洗手變成享受。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫期間難免需要隨時清潔手部，好的清潔用品能徹底解救因頻繁使用酒精、洗手造成的手部肌膚乾燥、脫皮、泛紅敏感問題，同時清潔雙手又能滋潤保護肌膚，洗手、護手一次達成。

▲▼洗手乳盤點。（圖／品牌提供）

▲Celluver 植萃洗手慕斯，300ml，280元。

添加８種植萃，包含佛手柑葉、胡椒薄荷、薰衣草、小蒼蘭、小雛菊、迷迭香、八角茴香、黃芩等滋潤萃取成分，同時達到舒緩清潔、抵禦刺激，還能保濕滋潤散發自然光澤。一共推出2款香氣，分別為寶寶香和甜橙精油款，其中甜橙精油款，專為台灣潮濕炎熱氣候設計，給你清爽舒適的嗅覺體驗。

▲▼洗手乳盤點。（圖／品牌提供）

▲Sukin 天然純淨洗手凝露（佛手柑與廣藿香圓舞曲），500ml，399元。

內含高達98.8%天然成分，親膚潔膚不傷膚，給予清潔同時也滋潤肌膚，天然植萃香氛更添美好的使用感受，趕走細菌也帶走疲憊。以佛手柑與廣藿香精油調製而成的洗手露，添加荷荷巴、酪梨和玫瑰果精油， 充滿植物幽香的伴隨，宛如圓舞曲步穿梭在一座別緻的植物花園。

▲▼洗手乳盤點。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 乳油木薰衣草潔手沐浴液式皂，300ml，880元。

蘊含普羅旺斯薰衣草精華油及乳油木精萃，天然植物皂基不含棕櫚油，由普羅旺斯專業製皂師以代代傳承的製皂工藝，運用傳統鍋爐熬煮製作。成分溫和不刺激，可用於潔手、沐浴等全方位多用途，有效清潔肌膚，感受潔淨清爽卻潤澤保濕的膚觸，縈繞在淡雅的薰衣草迷人花香之中，使身心靈達到全然放鬆。

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關鍵字：

洗手乳, 植萃, 護手, 盤點

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