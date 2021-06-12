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足球金童接種疫苗63萬鑽錶放閃　球場外潮男無誤

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▲▼HUBLOT,OMEGA 。（圖／翻攝k.mbappe IG,dukeandduchessofcambridge IG）

▲足球金童姆巴佩接種新冠肺炎疫苗時，佩戴HUBLOT Big Bang精鋼鑽錶。（圖／翻攝k.mbappe IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

歐洲國家盃2020™（UEFA EURO 2020™）昨開踢，HUBLOT 宇舶錶大使、法國隊王牌選手姆巴佩（Kylian Mbappé），趕在開賽前施打新冠肺炎疫苗，他於IG分享接種照片，腕上63萬元的HUBLOT（宇舶）Big Bang精鋼鑽錶跟著搶鏡，球場外的足球金童，很時尚！

▲▼ 姆巴佩 。（圖／翻攝k.mbappe IG）

▲姆巴佩是HUBLOT代言人。（圖／翻攝k.mbappe IG）

▲▼HUBLOT,OMEGA 。（圖／翻攝k.mbappe IG,dukeandduchessofcambridge IG）

▲HUBLOT Big Bang精鋼鑽錶，630,000元。（圖／HUBLOT提供）

姆巴佩即便是打疫苗也對造型很講究，身穿Dior黑色T恤，搭配HUBLOT Big Bang精鋼鑽錶，是品牌自2005年推出以來的經典之作，搭配標誌性的橡膠錶帶，休閒又帶著時髦氣息，完美詮釋「融合的藝術」品牌哲學，他所選的款式於錶圈鑲鑽，bling bling輕鬆成為焦點。

▲▼HUBLOT,OMEGA 。（圖／翻攝k.mbappe IG,dukeandduchessofcambridge IG）

▲威廉王子接種疫苗時，佩戴歐米茄海馬系列錶。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

上個月接種疫苗的英國威廉王子，也露一手歐米茄Seamaster海馬系列腕錶，據悉是黛安娜王妃送他的15歲生日禮物，從此成為他20多年以來不離身的重要配件，不過打針時露出的健壯手臂肌肉更吸睛，讓網友全歪樓了。

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關鍵字：

HUBLOT, 宇舶, 威廉王子, OMEGA, 歐米茄

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