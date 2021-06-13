星・變美／李聖經宵夜照吃還狂瘦10kg！「無痛減肥菜單＋5秘訣」曝光

▲李聖經擁有一雙纖細大長腿，完美比例是許多人的理想身材。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@heybiblee

模特兒出身的南韓女星李聖經，除了氣質甜美臉蛋很吸睛，還有完美比例好身材，尤其一雙纖細大長腿更讓人羨慕，也是韓國「腿精」女神之一。曾因拍攝《舉重妖精金福珠》為戲增肥的她，在戲劇殺青後半年內就快速瘦下10公斤，但她不是靠節食，一天三餐都沒少，甚至連宵夜都照吃，吃飽也能瘦全靠5秘訣，減肥菜單更在韓網上瘋傳，快一起來學學。

1.原型食物取代加工食品



李聖經曾透露過自己食量較大，如果太刻意限制自己忌口，可能反而導致導致暴飲暴食，所以就算是減肥期間，她也是一日三餐都照吃。但在食物上，她會盡量避開加工食品，選擇吃原型食物，除了熱量較低，也能避免吃進過多調味，減少身體負擔。

2.放慢吃飯速度



除了食物的挑選很重要，吃飯的速度也是關鍵，她曾說自己吃東西很慢，因為每一口食物她都會至少咀嚼10幾、20下，細嚼慢嚥才更有飽足感，可避免吃得太快暴飲暴飲而吃下過量食物。

3.讓韓妞瘋傳的瘦身菜單



她的瘦身菜單更在韓網瘋傳，許多韓妞爭相學習。早餐她會吃大量蛋白質，像是牛奶、水煮蛋、豆腐等，增加飽足感，並且搭配酪梨、蘋果、沙拉等新鮮蔬果，如果還餓的話，就會再搭配全麥土司，攝取健康優質的澱粉。

午餐會吃得更豐盛一點，她午餐的主食常常是一份乾煎牛排，增加蛋白質攝取，且因為很有飽足感，也能減少澱粉攝取的份量；晚餐的部分則吃得比較清淡，而且會盡量避免攝取澱粉，通常會以水煮雞胸肉、不加醬的牛排等取代白飯當作主食，再搭配青菜。

4.無糖優格當宵夜



要是睡前想吃宵夜或嘴殘了想吃點點心時，她會吃些無糖優格或無糖麥片，不會硬撐著餓肚子，甚至麥片餅乾也可以，只是要記得選擇無糖就對了。

5.規律運動鍛鍊肌肉



除了飲食上的努力，她還建議搭配運動，她每週固定會做2～3次重訓，鍛鍊各部位肌肉，讓身體線條更緊實好看。

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