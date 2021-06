你是哪種「WFH」？可惜了顏值、情侶變居士　網友創意造句笑翻全場

編輯/ChiNg 圖/翻攝自臉書@國泰世華銀行

WFH(Work From Home)大概能成為2021年的代表詞彙之一了,由於疫情嚴峻因此多數行業全面實施在家遠距上班來避免人流量以及社交活動,而近日國泰世華銀行便在粉絲專頁發起「第一屆WFH造句大賽」激起網友的創意紛紛來留言自行定義在你心中WFH所代表的意義,國泰小編更幽默地說「對我來說,WFH就是Want Finance Home」。

#酒鬼系列:Want Four Highball

正如近期於網上掀起一波熱議的「線上酒吧」將店內吵嘈的人聲與乾杯聲甚至是背景音樂通通神還原,一圓酒鬼們居家防疫期間不能聚在一起痛快暢飲的夢,即便不能去居酒屋還是要自己調一杯雞尾酒過過癮。

#獨守空閨系列:Wait For Husband

疫情使得許多情侶分隔兩地甚至導致一些夫妻因而離婚,對於這波令人措手不及的分手潮疫情讓許多女孩都變成了長髮公主獨守空閨,還有網友自嘲說不只是獨居人士了根本就是居士了。

#萬能爸媽系列:Worried Father Headache

這段期間最有感的大概就是家中有小孩的爸媽們,自從把小孩接回來家裡遠距教學後變成24小時0休息必須掌握小孩一切的行蹤才有辦法「不失控」的控制局面,不少爸媽多希望趕快把小孩送回老師的手中。

#各盡其職系列:Work For Hospital

就像許多醫護人員對社會大眾所呼籲的「I stay at work for you, please stay at home for me」對於他們而言最大的支持與動力就是大家乖乖待在家、照顧好自己,更有網友製作迷因梗圖道「這輩子你大概只有這次機會可以躺在家一個月就拯救世界了」。

#良心考驗系列:Wake Free Hour

相信不管是學生還是上班族總有一些人是鬧鐘響後便打開電腦課堂簽到、上班打卡,做完這些例行公事後便再躺回去倒頭就睡,等時間差不多了就可以起床準備下課、下班,這大概是WFH最寫實的例子了。

#可惜了顏值系列:Waste Face Handsome

即便不外出也要充滿儀式感讓自己維持高顏值,不僅要網購買好買滿更要把家裡當作伸展舞台每天都要精心打扮,哥長得這麼帥、姊長得如此仙氣怎麼能辜負上蒼的恩惠呢?

#技能培訓系列:Wash Fix Housework

絕大多數肯定都超有感防疫能激發一個人的無限潛能,無論是廚藝還是做各種家事的技能絕對都大幅進步,從不會煮飯到三餐包辦還能外加甜點都虧疫情的功勞。

#養豬運動系列:Wait Food Hungry&Weight Fat Heavy

不能外出用餐使得外送平台每天爆單,很多人的防疫日常都是點餐、後餐、取餐的無限循環,也算是另類打發時間的休閒活動吧……祝福大家疫情結束後回到公司和學校都還能被同學與同事認出來,變得太胖就不太好了。

