美食部落客都這樣拍！構圖、光線「五個食物拍攝技巧」秒上手

編輯／ChiNg

相信無論是美食部落客還是對於攝影有興趣的人來說「拍食物」都是一門學問，並不如家中長輩輕鬆地按下快門這麼簡單，有許多拍攝過程中的注意事項甚至是一些外在因素的考量都會深深影響著照片的品質與質感，下面五大IG美食拍攝技巧趕緊筆記下來吧。

＃技巧一：整體構圖

當拍攝環境不佳或是側拍食物不誘人時，大家可以考慮換個角度由上而下的俯瞰視角來拍攝不僅能將整個餐桌的豐富美食盡收眼底還能為構圖添加許多變化空間，不管是要留白還是拿來裝飾都非常有質感。

＃技巧二：食物特性

不管你的目標是否為食物網紅都該謹記這點，把食物本身的特性運用得淋漓盡致便是最快速也最實際的方式，例如半熟的蛋黃切開的剎那捕捉金黃剔透的蛋液流出的瞬間便是一個很好的發揮題材。

＃技巧三：注意光線

沒有任何光線比太陽來得自然、溫柔，如果環境允許的話建議能善用陽光灑進來的奢華感，既天然又能凸顯食物最原始的樣貌，且務必留意陰影不要把最重要的食物給遮住了。

＃技巧四：講求重點

若拍攝環境沒有什麼特別的話就把重點聚焦在食物吧！不管是iPhone還是安卓手機現在內建相機多數都附有人像的情境模式，巧妙的運用「景深」功能會讓你有意想不到的收穫，整體照片層次都提高了。

＃技巧五：欲擒故縱、宵夜時間必發文

人性就是如此，越不易得到的越容易為之著迷，因此發文也一樣請你欲擒故縱不要每天頻頻更新，建議食物貼文可以每週三至四篇為上限，太過頻繁更新容易讓粉絲疲乏同時也沒有那麼吸引人了；另外，深夜最容易肚子餓的宵夜時間也是很好發文的機會，肯定能讓許多夜貓子找上門。

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