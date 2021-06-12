首創美容業防疫最高標準　東森自然美全員PCR篩檢

▲東森自然美首創全員PCR篩檢，東森自然美一直將員工與顧客的安全放在首位。

圖、文／東森自然美提供

面對台灣疫情，為加強防疫，東森集團總裁王令麟率先提出「全員PCR檢測計畫」，保障企業員工安全，直接為員工安排PCR檢測，檢測費用全額由集團各公司負擔，創下台灣企業首例，而旗下的東森自然美生技美學中心門市服務人員及美容師，由於位在第一線面對服務客人，更是名列PCR篩檢的優先名單，東森自然美本次的創舉，不僅造福員工，更深一層保障顧客的健康無虞，獲網友一致嘉許為美容業界的防疫模範企業。東森自然美的美容師更表示：「當王令麟總裁的員工，是最幸福的美容企業，在最安全安心健康的環境工作，薪水更是優於業界、提供良好的福利制度與教育訓練，是最照顧員工的好老闆。｣

▲東森自然美讓美容師PCR篩檢創舉，不僅造福員工，更保障顧客身體健康，獲網友一致嘉許為美容業界的模範防疫企業。



此外，東森自然美長期固定與專業病媒防治公司合作，以美容SPA業界防疫最高等級，全面執行每周環境徹底消毒，將顧客的安全放在首位。此外，東森自然美各直營生技美學中心，不僅要求全員配戴口罩、固定酒精消毒、一人一套專屬護膚療程及拋棄式備品，使用完立即更新，提供安心安全的服務，顧客進入生技美學中心前，都由專人進行測量額溫與消毒動作，層層把關讓顧客更放心。

東森自然美直營生技美學中心何曉琪總監表示，東森自然美與永大專業消毒公司合作，全面執行每周環境徹底消毒，並針對旗下直營美學中心、生技研發中心、東森自然美培訓中心，以及企業總部之辦公室等公共空間、護膚室、衛浴設備等，全面性進行清潔與消毒，該公司使用美國環保署（EPA）及美國食品藥物檢驗局（FDA）核可之全方位多功能殺菌劑，針對病毒、細菌、黴菌等有快速及有效的消毒效果，更採用先進紫外線殺菌技術進行消毒，確保所有進入東森自然美進行美容護膚、紓壓保養的顧客與現場服務的員工，都享有絕對安心、安全又舒適的環境。

▲東森集團總裁王令麟(右3)去年即率先捐贈價值3,000萬元東森自然美醫美級保養品，呵護醫護人員疲憊的肌膚，由中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋(左3)代表接受捐贈。（資料照／記者徐文彬攝）

防疫情期間，東森集團積極配合政府、守護台灣，走在防疫最前線，用行動力挺一線醫護人員，東森集團總裁王令麟表示，「在疫情最辛苦時刻，企業界更應該支持政府防疫工作」，自去年疫情開始，東森自然美率先捐贈價值3,000萬元的醫美級保養品「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」，讓前線辛勞的醫護人員呵護肌膚。日前疫情升溫，東森集團旗下東森直消電商ecKare及東森購物網再捐出1,000萬元給雙北市政府，作為第一線防疫人員因公染疫撫卹慰問金，及幫助受疫情影響的弱勢家庭。東森直消電商ecKare也捐贈1000件防護衣給三軍總醫院。

東森自然美長期用科技引領、專業檢測、用心服務，堅持以「人證、物證、科學做見證」的經營理念。面對現下抗疫的艱困時局，依然堅守岡位，並以最高規格的消毒、清潔程序把關每道流程，不斷強化服務與消費者體驗，採取美容業最高標準嚴格把關顧客健康，滿足所有愛美女性對於保養的需求與期待，站穩華人第一美妝領導品牌地位，並將於疫情後，再度以安全、安心、健康的空間，開放服務大眾，敬請隨時關注東森自然美官網和FB粉專官方訊息發佈。