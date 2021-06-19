早餐吃膩了嗎？爆漿起司熱狗捲、火燒雲朵吐司兩分鐘上桌

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居家防疫太長一段時間已經讓你不知道早餐該吃什麼了嗎？其實一袋吐司就能做出百百種變化，人家說「一日之計在於晨」一頓美好的早餐肯定能為你迎來一整天的好心情與滿滿動力，下面推薦四種關於吐司的變化食譜DIY趕快筆記起來吧。
＃爆漿起司火腿吐司
準備食材
兩片吐司、雞蛋、火腿、起司片（或起司絲也可）、黑胡椒
▲爆漿起司火腿吐司（圖／翻攝自小紅書＠深海裡的比基尼）
Step1：將兩片吐司中間挖出正方形的洞並加入一點油。
Step2：把雞蛋打入吐司中間且加入火腿與起司片。
Step3：把吐司煎得焦黃並翻面撒上黑胡椒就完成囉。
＃起司小熱狗吐司捲
準備食材
一包吐司、小熱狗三根、起司片六片、雞蛋兩顆
▲起司小熱狗吐司捲（圖／翻攝自小紅書＠豆豆美食）
Step1：將吐司去邊並用麵棍將它擀平。
Step2：放入一片起司片以及半根小熱狗後捲起來。
Step3：把雞蛋打入碗中且攪散並將捲好的吐司鋪上蛋液放入鍋中，以些許油及小火煎至金黃色就完成囉。
＃香蕉烤吐司
準備食材
兩片吐司、雞蛋一顆、些許白砂糖、香蕉一根、奶油10g
▲香蕉烤吐司（圖／翻攝自小紅書＠幸福右手牽）
Step1：將奶油隔水加熱至融化後把香蕉切片。
Step2：把雞蛋打散並鋪上吐司再放入香蕉片。
Step3：於表面刷上一層奶油後撒上白砂糖，放入預熱好的烤箱以180度烤15分鐘就完成囉。
＃火燒雲朵吐司
準備食材
吐司、雞蛋、白砂糖
▲火燒雲朵吐司（圖／翻攝自小紅書＠EnjiA_ccok）
Step1：將蛋黃與蛋白分離，並將蛋白加入一小匙白砂糖和些許白醋，並用打蛋器打發至挺立的狀態即可。
Step2：將打發好的蛋白抹到吐司上並於中間留一個小洞放入蛋黃。
Step3：放入預熱好的烤箱並以190度烤6分鐘就完成囉。
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