日本正夯「蟋蟀零食」比高蛋白還有效！抹成粉末讓你吃得更安心

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每次嘴饞在客廳伸手一撈卻總是同樣的餅乾、糖果，吃膩了嗎？不如試試富含高蛋白的昆蟲零食吧，昆蟲不但能幫大家補足大量的營養更是有效降低碳排放與污染的好選擇，如此多優點的零食在日本一直都是高人氣點心，下面推薦四款超夯「蟋蟀零食」你敢吃哪一樣？

＃蟋蟀玄米穀片

糙米是深受許多人深愛的健康澱粉，這款穀片便是將糙米混入蛋白質爆量的蟋蟀製造而成，並且再加入香蕉和莓果乾吃起來酸酸甜甜很爽口，這款蟋蟀玄米穀片在日本很常被拿來取代早餐的麥片加入牛奶中，大家有機會可以試試。

▲蟋蟀玄米穀片（圖／翻攝自value-press.com）

＃蟋蟀仙貝



喜歡逛無印良品的人肯定也很享受在零食區尋寶的樂趣，日本無印推出了這款蟋蟀仙貝相當新奇，採用蟋蟀粉末因此若不注意看成分的話可能不會發現其實是昆蟲點心，香酥的口感吃起來跟一般的蝦味仙貝一樣美味。

▲蟋蟀仙貝。（圖／翻攝自muji.com）

＃蟋蟀法蘭酥

甜而不膩的法蘭酥是許多人喜愛的點心選擇之一，那麼何不試試這款極具營養價值的蟋蟀法蘭酥呢？僅僅一片法蘭酥便含有多達10隻的蟋蟀蛋白量，製作過程中更另外添加了牛奶和巧克力來調味讓你卸下心防、幾乎吃不出來這款特別不一樣。

▲蟋蟀法蘭酥（圖／futurenaut.co.jp）

＃蟋蟀能量棒

這款蟋蟀能量棒一上市馬上在澳洲超市被瘋搶，由有機蟋蟀粉末混入巧克力薄荷、可可軟糖、香蕉太妃等風味製作而成，同樣讓你看不到蟋蟀本人吃得更放心，如此獨特的健康能量棒不但能補充身體一天所需的營養更能降低對於地球過多的傷害，另外這款零食不含有乳製品及麩質所以過敏體質的人也可以安心食用。

▲蟋蟀能量棒（圖／翻攝自IG@simonfoodfavourites、@monicaspender）

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