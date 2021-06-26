這頂PRADA漁夫帽未免也太香，MJ相機包變蛋包飯　網：這我吃得起

編輯／ChiNg 圖／翻攝自IG@dimda_

乏味的防疫生活就是要找點樂子來安撫遠距上班、上課後的自己，若居家防疫讓你因為不能出門逛街而感到非常痛苦的話，不如來看看這位來自日本的IG使用者發揮自己的創意與巧思把各種世界精品與日常生活的小物完美結合，讓許多網友看了驚呼「簡直是最平價時尚」。

這頂PRADA帽未免也太欠收！油亮的光澤就好像麵包本人，光看就聞到療癒香氣。

還有會讓果粉們暴動的PRADA的AirPods保護套，一旁的AirPods讓人看得流口水。

這款BV沙漏包肯定能俘獲一票人，草莓色調充滿少女心，若商品化絕對一上架就被瘋搶。

深受年輕人喜愛的MARC JACOBS相機包，輕巧可愛卻容量充足非常實用，藝術家則是以蛋包飯的概念完美呈現，蕃茄炒飯的包包與歐姆蛋背帶組合，釣出吃貨「這我吃得起」、「蕃茄醬幫我多加一點。」

吃貨朋友們千萬也不要錯過這款，PRADA大阪燒你捨得吃嗎？直接把日本的平民美食變成設計元素，絕對是「平價打入時尚圈」的最佳代表，網驚呼留言「PRADA一個包的價錢應該可以吃上百份。」

愛馬仕炒麵，吃一口五萬？……趕快警告那些總是愛說「吃一口就好」卻通通吃完的朋友，這盒炒麵一口氣吃完可是不得了，外盒除了與愛馬仕橘100％神似外，材質也是相當有質感。

不僅時尚精品，就連大家最愛的韓國銅板美食辛拉麵也被拿來作為素材，這雙辛拉麵靴絕對有資格稱作最完美的東西方文化交流產物，光看外觀就能感受到麻辣，穿起來肯定很火辣。

童年回憶奇多也來參一咖了，好吃到一定要舔手指的奇多這次變成了一雙拖鞋，最特別的是鞋面設計為透明且附有拉鍊讓大家可以收藏真的奇多在裡面，走到哪就吃到哪？

身處防疫的時代怎麼能錯過口罩版的Dior馬鞍包，經典款馬鞍包一直都是Dior的熱門款，這款設計融入了2020和2021年最具代表性的產物「口罩」實在太有創意。

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