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WFH眼睛老化加快、魚尾紋都現形？4招「印度瑜珈」還你水潤雙眼

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文／Squid　圖／品牌提供

疫情從5月延燒至今，全台都處在三級警戒狀態，為了防疫減少群聚，不少公司啟動WFH，長期緊盯電腦螢幕、追劇、追新聞、睡前再打個電動、聊天視訊，眼睛變得超級乾澀、疲勞，眼圈黑、眼皮腫、眼窩凹陷，視線也跟著模糊了起來！

▲多特瑞精油。（圖／品牌提供）

除了依照眼科醫師建議看螢幕每30分鐘，最好就要讓眼睛休息10分鐘的護眼方法外，師承印度阿育吠陀自然療法醫生Dr. Amarjith的台灣首位「眼睛瑜伽」訓練師林祺海，只要簡單4動作，就可以隨時隨地放鬆眼部肌肉，讓你的眼睛閃出水潤桃花！

▲多特瑞精油。（圖／品牌提供）

第一招：按摩眼部—在掌心滴5元硬幣大小的分餾椰子油做為基底，再滴兩滴具有舒緩、放鬆效果的精油，如：乳香、薰衣草、永久花精油，在掌心溫熱後，以指腹沾取進行眼周外圍按摩，小心不要沾到眼睛。按摩手法：先用指腹，順時鐘輕敲眼周30圈，紓解疲勞。接著用大拇指指腹，定點深壓眉頭下面的眼窩處，停留3到5個深呼吸。最後用指腹點敲太陽穴10秒，促進循環。

▲多特瑞精油。（圖／品牌提供）

第二招：眼肌放鬆—將掌心再次搓熱，閉上眼睛後，將手掌覆蓋在上下眼眶，這個動作叫做「掌敷 Palming」，注意不要壓到眼球或蓋到鼻子，然後將意識停放最黑的地方，停留3到5分鐘。

▲多特瑞精油。（圖／品牌提供）

第三招：眼球運動 — 拿起網球上面貼一個圓點貼紙或是拿筆盯著筆尖，慢慢左右擺動，頭和下巴保持不動，只動眼睛，盯住球，先從左邊開始，眼睛看到最左的角度停5秒，再慢慢回正，然後往右到最右的角度，重複10回。

▲多特瑞精油。（圖／品牌提供）

第四招：熱敷眼部—做完眼部運動後，還可以在臉盆中裝入熱水，滴幾滴精油，將毛巾泡入熱水後擰乾，熱敷5分鐘。

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關鍵字：

印度眼睛瑜珈, 多特瑞, 精油, 保養

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