宅家仙女肌／不敢外出護膚、接觸人群？「宅保養」也能養出SPA般潤澤肌膚

▲宅保養盛行，臉部肌膚要好好顧好。（圖／記者黃克翔攝）



記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

受到疫情的影響，許多人開始居家辦公，連美容也都是走向居家美容、宅保養，但只要用對方法跟選對產品，在家做保養也能跟上SPA一樣，擁有完美的肌膚狀態，甚至因為減少上妝，肌膚狀況更加白皙透亮。

像是今年獲得「2021年亞太美業精品獎卓越品獎」、入圍全球美妝奧斯卡獎「Pure Beauty Global Awards」的瑞昇蔘萃多肽秘齡霜，其「蔘萃多肽」全系列護膚品主要成分源自「韓國百年野生山蔘」萃取，具有抗氧化、抗皺、美白等多功能，採用奈米微脂囊包覆技術，能提供肌膚活力及滋養潤顏效果，搭配青春露、14天安瓶等人氣商品做好4步驟，就能享受居家SPA的美肌時光。

醒膚：自然美瑞昇 蔘萃回齡青春露

在洗完臉之後，肌膚還半乾的狀態下，先使用蔘萃回齡青春露大約一個50元硬幣大小的用量，在雙手勻熱之後，輕拍在臉部肌膚，達到醒膚的效果，同時也可以開啟後續保養狀態，讓接下來的保養可以更好的進入肌膚底層。

▲自然美瑞昇 蔘萃回齡青春露，140ml，NT$4,880。

滋養：自然美瑞昇 蔘萃回齡能量14天安瓶

使用現在時下最紅的安瓶保養，幫助肌膚急速注入營養成分，可以搭配由下往上的按摩手法，幫助促進吸收，同時激活安瓶的保養能量，讓精萃完整的注入肌膚底層，重現年輕透亮的肌膚狀態。

▲自然美瑞昇 蔘萃回齡能量14天安瓶，3ml X 14瓶，NT$9,880。

封存：自然美瑞昇 蔘萃多肽秘齡霜

最後使用擁有多胜肽的蔘萃多肽秘齡霜，透過裡面的人蔘萃取成分，帶給肌膚滿滿的抗老能量，建議搭配雙手由下往上按摩，幫助緊緻肌膚，同時封存精華成分，重現年輕細緻的肌膚狀態。

▲自然美瑞昇 50週年蔘萃限量禮盒組，NT$26,640。（蔘萃回齡青春露，140ml，NT$4,880；蔘萃回齡能量14天安瓶，3ml X 14瓶，NT$9,880；蔘萃多肽秘齡霜，50g，NT$7,200；蔘萃回齡撫紋眼霜，15g，NT$4,680。）



加強：自然美瑞昇 蔘萃回齡撫紋眼霜

在容易出現紋路的眼睛部分，可以使用眼霜畫圓按摩，幫助眼霜可以更快速地吸收，同時滋潤營養保濕，讓眼周同時舒緩壓力，重現水潤透亮的完美膚況。