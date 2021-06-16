無印、大創五款必備「廚房小物」　星球餐盤瞬間擁有浪漫氛圍

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防疫了一段時間相信大家的廚藝都進步不少，是時候更新一下廚房裡的小物了，擁有好的廚具才能帶著美好的心情做出完美的料理，下面推薦五款防疫期間必備的廚房商品讓大家每道佳餚如虎添翼。

＃大創DAISO：超級星球系列盤

很多人都喜歡收集高顏值的餐具，不管是碗盤還是餐具都讓人看到之後食慾都來了，這款由大創百貨推出的「超級星球系列盤」共有直徑15公分以及19公分兩種大小，而造型上則有地球、火星、月球等五種款式可讓大家選購，無論是光澤還是色彩的搭配都非常逼真。

＃大創DAISO：Hello Bear餐盤

韓國超人氣的Hello Bear餐盤現在不用出國在台灣就買得到囉，相信媽媽們應該都很厭倦吃完飯後還要清洗一大堆碗盤，只要一個餐盤在手就能幫大家搞定所有問題！分隔設計便於大家將飯菜放在一起卻又不會恣意混合，吃完飯只需要洗一個餐盤即可既方便又輕鬆。

▲韓國超人氣的Hello Bear餐盤，台灣買得到。（圖／翻攝自Daiso官網）

＃無印良品：太陽能廚房用秤

不管是做飯還是製作甜點都不可或缺一台電子磅秤，輕巧可愛卻非常實用，讓大家可以清楚知道用量是否過多或過少，這台太陽能廚坊用秤不僅外型簡約療癒，且蓄電方式採以太陽能既環保又好用，喜歡下廚的人絕對不能錯過。

▲太陽能廚房用秤。（圖／翻攝自IG@muji_taiwan，下同）

＃無印良品：廚房用計時器

除了電子秤之外同樣對於新手來說很重要的非計時器莫屬了，當尚未熟悉如何去拿捏烹調時間的時候它就派上用場了，只需要簡單旋轉計時器外圈即可設定，讓大家在廚房忙碌時仍然可以單手操作，未免也太貼心。

＃無印良品：長柄海綿刷

為了響應環保許多人出門都會自備各種漂亮的環保杯甚至會搭配環保吸管，因此這款「長柄海綿刷」肯定是人人必備的，堪成為杯子、水瓶的清潔好幫手不是沒有原因，當杯子形狀不規則時我們很不方便清洗到底部，這時候只需要這隻海綿刷就可以輕鬆清洗乾淨，且海綿刷本身的設計也很巧妙便於拆除做清潔。

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