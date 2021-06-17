史努比 X UNIQLO居家服只有可愛！咖啡小狗懶人沙發神似它　網：欠買

編輯／ChiNg

史努比真的很照顧粉絲，永遠都有買不完的商品等著來搶購，購物車才剛清空馬上又來一波！這次登場的是UNIQLO，繼先前與眾多品牌推出主題單品後這次則是迎來與《花生漫畫》的合作攜手推出夏日特別企劃，推出多件居家系列單品最適合處於防疫時期的現在。

此聯名系列的連身家居服就一口氣推出四種顏色，在家工作還是上課只要穿著一套舒適的家居服肯定能迎來好心情與良好的工作效率，這款家居服設計為短袖短褲並加入最具UNIQLO品牌特色的絨面材質，讓大家即便是夏天也能清爽舒適，重點是胸前還有史努比圖樣未免也太可愛。

▲Uniqlo x Peanuts涼感家居系列。（圖／品牌提供，下同）



另外也推出了四款不同顏色的絨毛室內拖，一年四季室內拖永遠都是大家的好朋友，起床肌膚一接觸到如此柔軟療癒的絨毛脫鞋整個人都被治癒，立馬幫你充飽電，搭配鞋頭四種不同風格的史努比，這款絨毛拖簡直太欠包色。

除了居家服飾以外此次UNIQLO亦推出軟萌的史努比抱枕，追劇還是工作時當作靠墊都非常實用，彷彿史努比就在身邊陪伴你非常窩心，共有三種款式供大家選購，無論是史努比還是糊塗塌客與好朋友們的圖樣通通都有，等你來收藏。

若喜歡史努比的話千萬不要錯過7-ELEVEN於六月中旬推出的「史努比好生活集點送」釋出27項史努比系列單品，從限量造型保溫保冷袋、復刻黑白圓型康寧鍋還是多功能料理鍋通通都有，主打「就是要讓史努比療癒你」完全入侵大家居家生活的每個角落。

防疫生活最痛苦的事情之一就是不能出門去咖啡廳悠閒的喝杯下午茶與蛋糕解憂，就讓史努比幫你到府服務，此次集點活動亦包含了「陶瓷手沖咖啡杯盤三件組」不管是濾杯、馬克杯還是點心盤都換上了可愛包裝，且採以陶瓷材質不僅能放入微波爐更能增添質感，壓力爆炸的午後就讓史努比來當你的專屬咖啡師吧。

除此之外，最近於網上引起熱議的就是這款「狗狗懶人沙發」由於外形實在與超人氣巨星史努比神似，因此一上架馬上銷售一空，不少網友反應「欠買」、「還在敲碗補貨中」，這款造型懶人沙發兼具高顏值及實用性，憨厚療癒的模樣放在家中不佔空間還可以美化家裡環境，整個人攤在上面就好像是投入史努比的懷抱未免好享受，喜歡的人不要再猶豫了趕緊鎖定。

▲神似史努比的懶人沙發。（圖／翻攝自小紅書）



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