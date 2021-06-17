fb ig video ETtoday search mobile

史努比 X UNIQLO居家服只有可愛！咖啡小狗懶人沙發神似它　網：欠買

>

編輯／ChiNg

史努比真的很照顧粉絲，永遠都有買不完的商品等著來搶購，購物車才剛清空馬上又來一波！這次登場的是UNIQLO，繼先前與眾多品牌推出主題單品後這次則是迎來與《花生漫畫》的合作攜手推出夏日特別企劃，推出多件居家系列單品最適合處於防疫時期的現在。

此聯名系列的連身家居服就一口氣推出四種顏色，在家工作還是上課只要穿著一套舒適的家居服肯定能迎來好心情與良好的工作效率，這款家居服設計為短袖短褲並加入最具UNIQLO品牌特色的絨面材質，讓大家即便是夏天也能清爽舒適，重點是胸前還有史努比圖樣未免也太可愛。

▲▼UNIQLO X 史努比。（圖／翻攝自UNIQLO）

▲Uniqlo x Peanuts涼感家居系列。（圖／品牌提供，下同）

▲▼UNIQLO X 史努比。（圖／翻攝自UNIQLO）

另外也推出了四款不同顏色的絨毛室內拖，一年四季室內拖永遠都是大家的好朋友，起床肌膚一接觸到如此柔軟療癒的絨毛脫鞋整個人都被治癒，立馬幫你充飽電，搭配鞋頭四種不同風格的史努比，這款絨毛拖簡直太欠包色。

▲▼UNIQLO X 史努比。（圖／翻攝自UNIQLO）

除了居家服飾以外此次UNIQLO亦推出軟萌的史努比抱枕，追劇還是工作時當作靠墊都非常實用，彷彿史努比就在身邊陪伴你非常窩心，共有三種款式供大家選購，無論是史努比還是糊塗塌客與好朋友們的圖樣通通都有，等你來收藏。

▲▼UNIQLO X 史努比。（圖／翻攝自UNIQLO）

若喜歡史努比的話千萬不要錯過7-ELEVEN於六月中旬推出的「史努比好生活集點送」釋出27項史努比系列單品，從限量造型保溫保冷袋、復刻黑白圓型康寧鍋還是多功能料理鍋通通都有，主打「就是要讓史努比療癒你」完全入侵大家居家生活的每個角落。

防疫生活最痛苦的事情之一就是不能出門去咖啡廳悠閒的喝杯下午茶與蛋糕解憂，就讓史努比幫你到府服務，此次集點活動亦包含了「陶瓷手沖咖啡杯盤三件組」不管是濾杯、馬克杯還是點心盤都換上了可愛包裝，且採以陶瓷材質不僅能放入微波爐更能增添質感，壓力爆炸的午後就讓史努比來當你的專屬咖啡師吧。

除此之外，最近於網上引起熱議的就是這款「狗狗懶人沙發」由於外形實在與超人氣巨星史努比神似，因此一上架馬上銷售一空，不少網友反應「欠買」、「還在敲碗補貨中」，這款造型懶人沙發兼具高顏值及實用性，憨厚療癒的模樣放在家中不佔空間還可以美化家裡環境，整個人攤在上面就好像是投入史努比的懷抱未免好享受，喜歡的人不要再猶豫了趕緊鎖定。

▲▼神似史努比的懶人沙發。（圖／翻攝自小紅書）

▲神似史努比的懶人沙發。（圖／翻攝自小紅書）

►3款高顏值小家電網友激推！萊恩小冰箱還能放音樂、小小兵果汁機超實用

►無印、大創五款必備「廚房小物」　星球餐盤瞬間擁有浪漫氛圍

關鍵字：

史努比, snoopy, peanuts, 生活雜物, 日常

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

充電總是充很久？一鍵開啟「OO模式」省下44分鐘　加速充電進度

充電總是充很久？一鍵開啟「OO模式」省下44分鐘　加速充電進度

必娶「勤儉持家星座女」Top 3 ！　摩羯零物慾、第一名果然是她

必娶「勤儉持家星座女」Top 3 ！　摩羯零物慾、第一名果然是她

網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡

網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡

女星也會有痘痘危機！范冰冰、佘詩曼的「除粉刺＆縮毛孔」妙招必學 歐陽娜娜生圖曝光「手臂修很大」　網罕見不毒舌：現場更可愛！ 找出「厭世」來源！韓網瘋傳超準心理測驗　快選一隻「被困住的動物」 初夏必買！L:A BRUKET、SABON推全新香氛身體護理系列 趙麗穎穿2千元「快時尚裙裝」拍廣告　防腐劑顏值網驚：不科學 無印、大創五款必備「廚房小物」　星球餐盤瞬間擁有浪漫氛圍 「腿精」宋茜根本人間JIMMY CHOO！　甜美珍珠、水晶高跟鞋好養眼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面