ANNA SUI二度驚傳撤台！8月底3櫃位離開　粉絲：青春的回憶！

記者李薇／台北報導

在2017年傳出撤出台灣之後，2021年6月ANNA SUI彩妝專櫃再度傳出撤出台灣的消息，跟之前不一樣的是，這次已經是由日本原廠經營，並非代理商操作，現在驚傳即將在8月底離開台灣，令許多粉絲不捨。

▲ANNA SUI經典的蜜粉。（圖／記者李薇攝）



對於撤出台灣的消息，ANNA SUI官方表示，目前品牌正在逐步調整定位、產品設計形象與策略，為確保百貨櫃台能夠呈現完整的品牌形象，經與日本總部商討後，決定品牌旗下3個化妝品專櫃，暫時在8月中到8月底陸續撤出，待集團整頓完畢，並確認未來發展方向，將再釋出進一步消息。

▲ANNA SUI之前推出的唇膏。（圖／品牌提供）

「過去這3年我們並沒有進行會員制度，所以就沒有會員權益上的衍生問題。」ANNA SUI官方指出，此外，在暫時撤出前，為了讓喜愛品牌的顧客買得開心，6到8月正在進行一連串感謝慶的活動，包含了4重滿額贈及限時的集點兌換活動。

ANNA SUI是很多6、7年級生的回憶，薔薇花的香味加上少女風的設計，深受許多女孩的喜愛；在2017年原本由代理商經營，驚傳撤離台灣之後，2018年再度回來，由日本原廠親自操刀，首間店面就開在「一級戰區」台北遠東SOGO百貨忠孝館，後來又陸續展開店面，包括台中中友百貨跟高雄漢神巨蛋總共3個櫃位。