6月書單推薦！精選10本書籍　保持樂觀心態，疫情期好好進修自己

突發升溫的疫情，你也被迫自主隔離或WFH遠端工作了嗎？6月來臨，即使世界尚未恢復如初，我們也要扛起積極防疫、保持樂觀心態，編輯本月同樣精選了10本書籍給各位職場人，不管你想要來點療癒的，或是趁此期間好好進修自己的，下列書籍都能幫助到你哦！

書單推薦1：《好好生活 慢慢相遇》

上一次「真正感到快樂」是什麼時候？是否有留一些時間給自己？《好好生活 慢慢相遇：30歲，想把溫柔留給自己》給受了傷，卻不敢討拍的你，防疫期間透過這本書給予自己一個被理解的契機，抑或是一個被療癒的瞬間吧！

書單推薦2：《秒睡、好睡，365天的愛睏書》

常常因為工作壓力大而失眠或睡不好嗎？《秒睡、好睡，365天的愛睏書：給高敏感的你一帖幸福處方箋》是一本睡眠圖文暖心療癒書，從放鬆身體的伸展及身體保養、整頓心情與思考方式、有助熟睡的食品或飲食法、打造有益睡眠的光線、聲音、寢具等，推薦給同樣睡不著的你。

書單推薦3：《告別玻璃心的十三件事》

《告別玻璃心的十三件事》：「想告別玻璃心，請牢記『十三不做』」，像是不浪費時間自憐自艾、不放棄主導權、不重蹈覆轍、不會想要處處迎合他人等，本書會針對每一項壞習慣以清楚的步驟講解，搭配真實案例與故事說明，提出務實建議，防疫期間來個玻璃心斷捨離吧！

書單推薦4：《我這樣管理，解決90%問題！》

想讓團隊更有動力拚業績？作為公司主管交際費過高？同仁們總是經常性加班？《我這樣管理，解決90%問題！》由前王品執行長楊秀慧所著，本書將以6大面向分享50個問題的管理解方，從企業文化、人才與績效、財務、營運、顧客管理到危機處理通通收錄於內，解決問題的框架不同，解決的效果就有天壤之別！

書單推薦5：《生活中，選擇留下合適 舒服的人》

面對職場、感情跟家庭只有滿肚子的牢騷跟疑惑？《生活中，選擇留下合適 舒服的人》寫下這牽扯不斷的人際關係、詭譎的職場恩怨，面對職場即是「認清工作就只是生存，職場生活會比較好過」，別期待一間公司養活你一輩子，拋棄你時他才不會記得當初的諾言，各位職場人也是這樣想的嗎？人的迷惘是一輩子的功課，沮喪跟不安會一再地重複，我們能練習的就是如何好好生活、好好陪伴自己。

書單推薦6：《唐鳳的15個關鍵詞》

關於人生、學習、工作、公民社會與未來世界的重要課題，你最在意哪一個？《唐鳳的15個關鍵詞》近20個小時的訪談，如何培養傾聽的功力？如何學習「掃描式閱讀法」在睡眠中劃重點？為何在數位時代「獨處的時候要特別謹慎」？從各個面向來認識不同維度的唐鳳，甚至是學習她的人生。

書單推薦7：《職場必備一生受用！》

「邏輯」和「強辯」的差別是什麼？你懂得何謂「說話方式」嗎？《職場必備一生受用！深度思考、清楚表達的邏輯思考大全》從簡報、交涉、企劃、思考、口語到寫作等，不只適用於在商場上跑跳的你，同時也能將自己混亂的大腦整理一番，讓「想做的事情」更明確地浮現出來。

書單推薦8：《你該信任誰》

《你該信任誰》：「培養解讀人心的能力，就能找到值得信任的人。」書中分享一個人的可信度有6大指標，包括：行為力、語言力和穩定力等，不管是會議中要說服老闆、談判中要說服客戶，抑或是面試中要讓HR對你刮目相看，學習信任判讀術都能為你加分！

書單推薦9：《美感收納術》

防疫期間各位職場人是否也開啟WFH工作型態？隨著待在家的時間變長，對於家中的擺設與氛圍更加注重？你也遇到手機、平板、電腦的配備和線頭糾纏得令人慘不忍睹？書桌餐桌化妝桌根本理也理不清楚嗎？《美感收納術》一書針對家裡堆積許多雜物不知道要怎麼整理的人，傳授9大收納主題，從認識自己的日常模式開始，加上一點創意，就能建立起適合自己生活風格的收納方法。

書單推薦10：《Re a手繪食譜》

延伸上段，居家工作期間因為步行數減少或家中零食誘惑，你的身材開始走樣嗎？《Re a手繪食譜》提供88道零失敗減醣食譜，從義大利麵、韓式、日式、泰式到台式應有盡有，最重要的是本書主打食材好買、調味料現成、做法簡單，特別適合忙碌的職場人。

以上10本推薦給各位職場人，不論你是因為疫情感到苦悶而想增進技能、閱讀療癒之書，還是因為WFH在家時間變長，想要開始斷捨離或學習烹飪，這些書籍或許都能幫助到你，如果你也有不錯的書單想推薦給編輯的話，可以加入職場人社團分享哦！

Souroce：博客來

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