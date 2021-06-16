培養「數位遊牧民族」6種軟實力　實現一邊遠距工作一邊環遊世界

自2020年疫情無預警地來襲後，人們的生活受其影響，連帶著工作型態也出現變化，其中最常見的就是遠距工作盛行，也讓「數位遊牧民族（Digital Nomad）」這樣子的生活方式更加被看見。這次編輯要來分享《佐編茶水間》創辦人「佐依Zoey」的新書《啟動遠距工作，設計你的理想生活》，書裡不只提到Zoey開啟遠距工作的歷程，也分享想成為遊牧民族就必須先培養6個軟實力，一起來看看吧！

#何謂「數位遊牧民族」？

「數位遊牧民族（Digital Nomad）」最早是在國外興起的一種新工作型態，如同遊牧民族逐水草而居般，職場人只要擁有相關工作技能與設備，甚至一台筆電就能實現「一邊移動世界各地，一邊工作賺取收入」的夢想。（隨時、隨地都能工作）其實這種工作型態和Freelancer有點相似，只不過Freelancer比較偏向於接案性質，且多數只會在固定地點工作。

不論你是想成為單純在家上班、接案的遠距工作者，還是想要一邊工作一邊體驗世界各地的風土民情，擁有三年遠端工作經驗的「佐依Zoey」認為除了積極學習專業技能之外，下列6個軟實力也不可或缺（這也是加分關鍵啊！！）：

1.主動積極

第1個軟實力為「主動積極」，乍看之下覺得很容易，但你能舉出身邊稱得上是積極的人選嗎？在成為正職的遠距工作者之前，肯定會面臨找不到工作或收入不穩定的情況，再加上沒了公司朝九晚五的限制，「偷懶」的毛病也會不知不覺找上門。對此，Zoey認為首要工作即是調整自己看事情的心態，並選擇對你有意義的工作，如此主動積極的態度就有機會出現，這份積極不只可以幫助你獲取工作機會，也能提升工作效率。（對於沒興趣，只想應付糊口飯吃的工作當然會比較消極）

2.工作效率

第2個Zoey認為每個人皆可養成的軟實力為「工作效率」，包括：判斷能力、決策速度、時間管理與專注力，遠距工作的優點就是當你效率高一點，就能把事情完成得快一點，甚至為自己爭取更多個人時間，所以想嘗試遠距工作的職場人可以試著練習排列工作優先次序、自行分析工作內容、時間管理等。

3.表達能力

遠距工作者大多都是藉由網路聯繫而非面議，因此除了學會聽懂螢幕另一端的需求之外，自我表達的能力也相當重要，例如：你是否可以快速切入主題？講話是否簡明扼要、能表達重點？不論是文字、語音、視訊會議，想要遠距工作的人都應該多練習表達方式、梳理重點，這樣不只提升雙方的工作效率與合作流暢度，也能為自己留下好印象，未來肯定有更多合作機會！

4.自我管理

再來，遠距工作者通常沒有明確的上下班限制，也因為工作地點與時間相對彈性與自由，如何平衡工作與生活也是考驗之一，雖然在家工作但你卻每天睡到自然醒，結果工作進度落後又得熬夜加班，如此日復一日是你想要的遠距工作生活嗎？因此，Zoey認為欲從事遠距工作者一定要先學會「自我管理」，除了規劃私人與工作行程之外，也不可忘了定期進修、社交或運動。（不要因為遠距工作就與世界脫軌了）

5.個人風格

第5個軟實力「個人風格」其實不管是不是遠距工作者，對於職場人來說都是最有利於加分的條件，因為你提高了自己的不可取代性，讓公司知道這項任務非你不可，自然有機會藉此向公司要求調薪或升遷。這裡，編輯非常喜歡《啟動遠距工作，設計你的理想生活》的一句話：「得先活好，把自己的生活過得精彩，才有更多的素材去激盪新創意與新想法。」想擁有多種看事情的角度，首先你得先學會把自己的生活過得精彩、多樣化！

6.溫柔細心

最後一點軟實力則是「溫柔細心」，由於遠距工作者多是藉由電子郵件、通群軟體相互溝通，通常會比面議來得耗費時間成本，因此減少不必要的錯誤即能降低來回的溝通成本。另外，也因為文字溝通無法看見彼此的語氣、表情，若能將語氣設定得溫柔些或適時替換用字，可以避免與你共事的人感到不悅或造成誤會。

以上6點關於遠距工作者、數位遊牧民族應該先培養的軟實力，各位職場人學起來了嗎？其實，編輯覺得上述這些能力對於一般工作也很加分，平日裡多留心、花點時間養成這些習慣，職涯之路肯定更能通行無阻！若想看更多關於如何開啟遠距工作的內容，可以參考《啟動遠距工作，設計你的理想生活》一書哦！

Source：《啟動遠距工作，設計你的理想生活》、Zoey佐依@Facebook

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