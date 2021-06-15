直擊徐若瑄、林心如拍廣告的「八卦茶園」　加碼孟宗竹林拍出絕世美照

文、圖／Ean

因海而遼闊，因山而深邃，面積不大的台灣因豐富地形造就多變的人文風情，最棒是從城市出發，一小時內的車程就能讓人沉浸在忘憂的自然風光中。這波疫情爆發前，我造訪位於南投竹山的「山思雲想」風格露營區，同時也順道一遊鄰近的兩處景點：孟宗竹林隧道與八卦茶園，前者會讓人想到京都嵐山，後者則讓同行的老哥直呼很像斯里蘭卡，兩者相比，我自己喜愛八卦茶園多些，無怪乎近年來接連吸引了女神們前來拍攝電視廣告。

▲八卦茶園以開闊風景讓人敞開心胸

▲灑在嫩綠竹葉上的陽光，給人好心情

▲孟宗竹林隧道，是台灣保育孟宗竹最好的地點

隔日早晨離開露營區後，管家介紹一處他們的私房景點，號稱是台灣保育孟宗竹最好的地方。一般他們會帶領客人造訪然後導覽孟宗竹林隧道，從竹子品種的介紹到分享產業沒落的問題，還會推薦最佳拍攝點。讓我心嚮往之的是他們去年底在這舉辦了一場體驗活動，集結了日本小原流、台灣茶道及竹山竹編三個領域的老師，竹編老師現場剖竹並進行竹編的藝術裝置，一旁的小原流花道老師插花創作歌詠自然，茶道老師以大地為席現場執壺泡茶，用如此風雅的方式享受自然，最是奢華。

▲藝術家們現地創作（圖／山思雲想提供）

▲竹林裡的茶席，夢幻至極（圖／山思雲想提供）

▲小原流 x 竹編 x 茶席，再奢華不過（圖／山思雲想提供）



稍微可惜是這回造訪因疫情關係不適合群聚，管家直接提供地點讓客人在導航輔助下自探秘境，從露營區開車約十分鐘即可抵達。以竹林生長的盛況與隨風搖曳的姿態，自然會懷念起京都嵐山，但若抱持著那樣的懷想而去恐會失望，差的不是竹林，是一些電線桿等人為設施，好像台灣蠻多風景都是這樣。不過要拍好照片不難，取個盡量讓畫面乾淨的好角度，再透過大光圈的淺景深助攻，真仿若置身世外桃源了。

▲竹林秘境，讓我懷念起京都嵐山了

▲風吹輕盪，猶如臥虎藏龍電影場景

▲葉隙間的陽光明媚

離開竹林，再開車十來分鐘爬升到海拔 1600-1800 公尺間，我來到八卦茶園。這裡是熱門的電視廣告拍攝場景，比較為人所知的是多年前一支徐若瑄的御茶園廣告，近的話幾年前林心如的桂格奶粉廣告就是在這跟一群採茶阿嬤共同拍攝。這一帶的茶園美在種植茶樹的坡度，高低有致，有種茶園版的微軟桌面感，是相當舒心台灣風情。

▲一旁有竹子輕搖的茶園，泡出來的茶湯彷彿也會增添清香

▲嗜茶如我，置身茶園心生歡喜

▲仔細找找一心二葉

▲充滿魅力的台灣風景