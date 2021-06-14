吠陀占星6月整體運勢！水逆結束前不同立場的人無法溝通、牡羊財運最旺

文／李靜唯老師

時序進入六月，三級疫情警戒已經確定繼續往後延長，何時可以看到曙光？吠陀占星老師李靜唯以星象角度分析，全球疫情主要受到水逆進入金牛座，加上計都羅喉兩顆凶星的衝擊，6月23日水逆解除後，疫情有機會和緩，疫苗也可能帶來好消息。

至於哪些星座6月最旺？哪些星座又要特別注意？李靜唯老師請大家先參考吠陀占星星座對照表，八成以上的人會是西洋星座的前一個星座。6月事業最旺的是吠陀占星中的獅子、雙魚，感情運最旺的則是吠陀占星中的天蠍跟水瓶。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）



6月事業運最旺：獅子、雙魚；事業運要小心：雙魚、天秤

獅子座（8/15-9/14）（小吉）



隨著水星逆行回到金牛座，之前事業感到卡卡的工作，終於可以開始感到較為順暢了，且基於與其他人的交流和諧，也可以感受到別人對於自己工作方面的幫助。

雙魚座（3/15-4/14）（吉）



工作方面會接受到上級交辦的任務，且能夠獲得足夠的資源，因此只要好好發揮自己的實力，就能夠穩固事業地位並建立良好的人脈關係，甚至還能夠為你帶來貴人的提拔。

巨蟹座（7/15/8/14）（凶）



工作上可能會在人際關係方面產生一些風波，口舌是非多，容易與人產生矛盾和衝突，盡量讓自己心態保持穩定，一步步按照計劃執行，若是太過燥進，反而會適得其反。

天秤座（10/15-11/14）（凶）



工作方面很容易遇到因為準備時間不足，讓自己感受到很大的壓力，讓你感覺喘不過氣來，甚至無法得到充足的休息，你最需要做的就是讓自己的節奏放慢，否則只會讓自己一團亂而無法收拾。

▲吠陀占星6月工作運勢，獅子、雙魚最旺。（圖／取自免費圖庫unsplash，下同）



6月感情運最旺：天蠍、水瓶；感情要小心：摩羯、處女

天蠍座（11/15-12/14）（吉）



如果你有心儀對象或因為誤解而分開的前任，你會慢慢感受到原本之前彼此分歧的想法或無法溝通的理念，開始會在這個月逐漸有了共識，兩人之間也會有更多共同的話題，會讓你感受到戀愛的甜蜜和默契。

水瓶座（2/15-3/14）（吉）



這個月你的桃花運特別旺，你會感受到異性對你散發出的強烈電波，建議你敞開心房，打扮的美美帥帥的收下這些電波，相信可以為你帶來充滿新鮮感的戀愛感受。

摩羯座（1/15-2/14）（凶）



兩人之間的關係原本就已經充滿了枯燥與壓力，伴隨著火星的影響，更容易讓雙方發生口角與矛盾，建議你可以試著製造一些浪漫的氛圍，嘴巴甜一點，身段軟一點，這樣才能夠避免一些不必要的爭執。

處女座（9/15-10/14）（凶）



正在戀愛中的你，這個月容易因為小事而鬧脾氣，千萬要控制自己的小任性與挑剔，尤其要小心這個月，容易因為情感的裂縫讓別人趁虛而入，彼此一定要好好坦誠溝通，才不會給第三者創造機會。

6月財運最旺：牡羊；財運要小心：雙子、射手

牡羊座（4/15-5/14）（平）



一定要好好檢視自己的購物慾，不然錢很容易就不翼而飛！這個月有可能會增加許多非必要的開銷，不過即便宅在家裡，牡羊座還是可以積極開拓社群媒體，增強人際關係，可以為自己帶來財運呦！

雙子座（6/15-7/14）（凶）



出門在外要顧好自己的貴重物品,可能因為恍神，會有丟失錢包的風險，或是意外破財，總之，這個月要特別當心財務損失。

射手座（12/15-1/14）（凶）



由於土星今年都在摩羯座，也對於射手座造成不好的相位，所以下半年開始，財神爺就不太關照射手座了，再加上這個月受到火星的影響，財運更是雪上加霜，尤其有做金融投資的人更是需要保持觀望，必須耐心等候靜待時機。

6月健康運要小心： 金牛

金牛座（5/15-6/14）（凶）



由於火星進入巨蟹座，對天秤座和木星同時產生相位，這個月金牛座的人，身體方面要特別注意胃的問題，女性則要特別注意胃和乳房。

另外水逆直到6/23才會恢復順行，在吠陀占星裡，這樣的星相反應了人們對於自己所處的情境，會產生不信任感以及不安全感，很有可能會發生一些事情讓人感受到不知所措，不同立場的人也失去溝通管道，使得事物的發展會處在卡關的階段。

由於水星逆行從雙子回到金牛，與凶星「羅喉」和「計都」產生相位，這樣的能量對於新冠變種病毒會雪上加霜，因為金牛座正象徵著喉嚨、嗅覺與頭部，所以全球疫情，尤其台灣，都要特別嚴陣以待！

另外也可能會對金融圈及演藝圈產生負面影響，四月份大陸一線影星趙麗穎跟馮紹峰結束三年婚姻以及近日大S的婚變傳聞都或可印證，另外某方面的犯罪案件和意外狀況也會層出不窮。

▲大S與汪小菲婚變傳言不斷。（圖／翻攝自微博）



至於火星目前正進入巨蟹座，並受土星與計都相位影響，巨蟹座在吠陀占星學裡代表著家園，火星帶來的衝突感和不安全感會更劇烈。由於火星又受到逆行土星的影響，肯定會導致一些長久就存在矛盾的地區或國家更加不穩定。吠陀占星中「計都」也稱之為小火星，意謂著全球發生武裝衝突升溫的狀況也隨時可能一觸即發！

不過6/23隨著金星進入雙子座又同時受到木星的加持，可以期待在這段時間能夠聽到跟疫情相關的好消息，期待六月下旬金星進入巨蟹座，能夠為目前來勢洶洶的疫情，帶來和緩的力量跟疫苗的進展。

另一個好消息是，6/15太陽進入雙子座並受木星相位影響，與金星產生為期10天的合相期。可能一些國家貨幣會有正面的好消息傳來，同時也可能反映部份國家因為疫情趨緩，開始對於國際間商務或是旅遊活動會有逐步開放的訊息。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。