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營養師教「吃宵夜5原則」健康不發胖！　加碼3種完美組合推薦

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▲▼吃宵夜5大原則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲掌握好關鍵，宵夜也能吃得健康又不怕胖。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也常睡前突然肚子餓，想吃宵夜怕不健康又怕胖，但不吃又會餓的睡不好？容易嘴饞的人別怕，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了吃宵夜的5大原則，不僅能解嘴饞，還有飽足感，不會一直被飢餓感纏身，無法入睡，更加碼建議3種「完美宵夜組合」，愛吃宵夜的人快來學。

▲▼吃宵夜5大原則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師建議宵夜可以蛋白質食物為主。

＃以蛋白質為主

盡量選擇蛋白質含量高的食物，不僅能增加飽足感，蛋白質中的色胺酸還可以幫助睡眠。

＃睡前2小時不吃

睡前兩小時內盡量避免吃東西，尤其是有胃食道逆流狀況的人更要注意，否則腸胃不適不僅影響睡眠，也傷身。

＃熱量不超過300大卡

熱量建議盡量控制在200～300大卡內，因為夜間攝食產熱效應低，熱量消耗更少，晚上吃太多東西更容易胖。

＃避免高糖類食物

食物的選擇一定要避開高醣類食物、飲品，容易造成飢餓感惡性循環，越吃越餓。

＃避免重口味食物

盡量避免湯品、醬料、醃漬肉或炸物，這些食物鈉含量高，容易造成隔天水腫。

▲▼吃宵夜5大原則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲優格＋水果或堅果是完美宵夜組合。

蕭瑋霖更直接給出3種「完美宵夜」的建議組合。

1.優格＋堅果或水果

蕭瑋霖表示這個組合可說是點心、宵夜的首選，優格能提供鈣質，且乳製品色胺酸含量高，能幫助睡前，堅果則能提供膳食纖維、礦物質鎂及油脂，助睡眠外，又有飽足感，而水果則有豐富膳食纖維，可增加飽足感。

2.雞蛋＋牛奶

茶葉蛋或水煮蛋，搭配牛奶或豆漿，滿滿的蛋白質，又能吃飽。

3.小魚乾或魷魚絲解饞

也可選擇小魚乾或是魷魚絲，這類蛋白質含量高的點心，增加飽足感，但要適量，還有注意是否有過度調味，以免鈉含量過高。

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關鍵字：

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