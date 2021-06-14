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女生們注意！喝茶過量恐傷身，研究曝「這個時間」喝最好

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▲▼女生注意！「這個時間」喝茶最不傷身 。（圖／Unsplash）

▲適量喝茶有益健康，研究顯示過度飲用會傷身。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

氣溫逐漸升高，不少人喜歡買杯手搖飲來解渴，茶含有茶多酚、兒茶素對身體有益，但是很多人卻不知道喝太多茶會帶來反效果，像是容易焦慮、睡眠差，健康美容網站《Healthline》指出飲茶過量會導致以下幾個問題，大家務必注意！

#減少鐵質吸收

茶含有單寧，會使鐵質在消化道變得難以吸收，如果你缺鐵，又喜歡喝茶的話，建議在餐和餐中間飲用，讓鐵質吸收影響降到最低。

▲▼女生注意！「這個時間」喝茶最不傷身 。（圖／Unsplash）

#感到焦慮或壓力

茶中含有天然咖啡因，過度飲用會增加焦慮、壓力，曾有研究指出，紅茶中的咖啡因多於綠茶和白茶，茶泡得越濃，相對咖啡因含量也會越高。

#影響睡眠品質

睡眠品質差的人也必須留意，過度喝茶會打亂睡眠周期，曾有研究顯示，咖啡因會抑制身體製造褪黑激素，進而影響睡眠質量。

▲▼女生注意！「這個時間」喝茶最不傷身 。（圖／Unsplash）

#胃不舒服

茶中含有的的單寧，會導致火燒心，甚至會使胃酸逆流狀況變嚴重，若胃不舒服的話，建議減少茶的攝取量。

#頭痛

曾有研究指出，每天只要攝取100毫克的咖啡因，會造成每日反覆出現頭痛。不過造成頭痛的咖啡因攝取量，則是因人而異。

▲▼女生注意！「這個時間」喝茶最不傷身 。（圖／Unsplash）

#依賴咖啡因

咖啡因是會使人產生依賴性，曾有研究發現，連續攝取咖啡因3日後，就有機會依賴，攝取咖啡因時間越長，依賴性就越高，但戒咖啡因時，有可能出現易怒、疲勞狀況，情況則是因人而異。

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關鍵字：

喝茶, 研究, 健康

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