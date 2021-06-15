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WFH心好累？專家教「居家抗疫3秘訣」　舒緩壓力更提高免疫力

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▲▼居家防疫舒緩3秘訣。（圖／翻攝unsplash）

▲居家辦公讓不少人感到更「心累」，學好抗疫3招舒緩身心更提升保護力。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供、翻攝unsplash

疫情延燒至今，不少人都改為WFH（Work From Home），每天心情不僅跟著確診案例數字高低起伏，居家辦公更讓工作與生活界線越來越模糊，都讓人心情越來越煩躁緊繃，疲憊感越積越多。屈臣氏專業藥師就分享了3個有助於身心抗疫的健康小秘訣，除了提升身體防疫力，更要舒壓、消除疲勞感，跟「心好累」狀態說再見。

＃食補提升免疫力

防疫期間提升身體的免疫力變得更為重要！為了防疫，許多人大多時間都關在家，不僅外出運動的機會減少，居家辦公的日常也比起過往更長時間缺乏走動。

屈臣氏專業藥師建議，可設定鬧鐘定時做些簡單的伸展運動，同時在三餐多增加蔬果補充維生素。另外，更可以適時地藉由保健食品補充身體所需的營養素，提升免疫力和維持健康，像是能增強活力的維他命，或提升眼部保護力的葉黃素都是很加分的保健品，有健康身體才更有氣力面對緊繃繁忙的生活。

▲▼居家防疫舒緩3秘訣。（圖／品牌提供）

▲活沛多 蔬果綜合維他命，60錠，NT$890。

連素食者也能安心食用的「活沛多蔬果綜合維他命」，萃取10種蔬果營養成分，皆為植物來源好吸收，有助於調節生理機能、增強體力。

▲▼居家防疫舒緩3秘訣。（圖／品牌提供）

▲DHC 維他命B群，30日份（60粒入），NT$180。

DHC維他命B群中含有維他命B1、B2、B6、B12、葉酸、泛酸等多種優質均衡的營養素，具有養顏美容、消除疲勞、增強體力等功能，適量補充幫助常保充沛活力。

＃香氛沐浴和保養

許多人在轉換成居家辦公之後，因為家庭、工作雙重壓力，似乎反而比在公司上班還忙碌，建議在結束忙碌的一天後，別忘記留些時間給辛勞的自己。選用喜歡的香氛好好享受沐浴時光，用舒適芳香的潤膚保養品來按摩肌膚，讓療癒香氣帶自己進入屬於一個人的平靜放鬆時光。

＃居家舒壓小物

使用香氛產品不僅能讓一成不變的居家空間煥然一新，更有舒壓或舒眠的效果，除了擴香瓶之外，也可選擇香氛蠟燭，更能添加一點浪漫氛圍。另外，蒸氣眼罩也是相當熱門的舒壓選擇，尤其居家上班和遠距上課長時間接觸3C產品，適當的讓眼睛放鬆更能幫助睡眠品質。

▲▼居家防疫舒緩3秘訣。（圖／品牌提供）

▲LE LABO 乳香9香氛蠟燭，245g，NT$2,650。

LE LABO全新香氛創作「乳香9香氛蠟燭」以樹脂及琥珀打造，搭配珍貴乳香為重點原料，加上焚香、廣藿香、丁香、琥珀、檀香、麝香，打造寧靜平和、靜思新生的香氣。

▲▼居家防疫舒緩3秘訣。（圖／品牌提供）

▲三樂事蒸氣眼罩，6片裝，NT$169。

採用親膚不織布、超彈性耳掛，輕柔觸感可完美包覆無勒痕，運用高透氣層孔可加速排出熱氣，使用恆溫發熱材質，搭配避開眼球的護瞳專利設計，幫助雙眼舒緩又安全。

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關鍵字：

防疫, 抗疫, 新冠肺炎, WFH, 居家辦公, 放鬆, 療癒, 舒緩, 藥師, 建議, 秘訣

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